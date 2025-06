Avec ce généreux forfait mobile à 6,99 € par mois, dites adieu au compromis

Sur le marché des télécoms, générosité et petit prix vont rarement de pair. Sauf si vous optez pour Prixtel. L’opérateur propose en ce moment un forfait flexible de 150 Go à tout juste 6,99 euros par mois et vous offre en prime la 5G.

Entre les déplacements, les sorties et les vacances, l’été est souvent la période de l’année où l’on utilise le plus son forfait mobile. Mais est-ce vraiment opportun de changer d’offre au risque d’alourdir inutilement votre facture telecom le reste de l’année ?

Grâce au forfait Oxygène de Prixtel et à son prix contenu de 6,99 euros par mois, vous pouvez profiter d’une belle enveloppe de données mobiles de 150 Go et de la 5G sans mettre à mal votre budget. Et en cas de besoin, vous pouvez même l’étendre jusqu’à 200 Go.

Jamais à court de gigas

La consommation de données mobiles n’est pas tout le temps similaire d’un mois sur l’autre. Prixtel a donc décidé de miser exclusivement sur des offres flexibles, qui s’ajustent automatiquement à vos besoins.

Le forfait Oxygène en est un bel exemple. Pour à peine 6,99 euros par mois, cette offre mobile s’impose comme l’une des plus généreuses et des plus souples de sa catégorie puisqu’elle comprend :

150 Go de données mobiles, extensibles à 200 Go, et utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM ;

aucun engagement de durée.

Source : Prixtel

Pour profiter d’une certaine flexibilité et obtenir temporairement plus de données, pas question de multiplier les démarches. Prixtel a prévu trois paliers de 150, 170 et 200 Go et chaque fois que l’un d’eux est atteint, le suivant se débloque automatiquement. Et à la fin du mois, le montant de votre facture s’ajuste à votre consommation réelle, à savoir :

6,99 euros si vous avez utilisé moins de 150 Go ;

8,99 euros si vous avez utilisé entre 150 et 170 Go ;

10,99 euros si vous avez utilisé entre 170 et 200 Go.

Mieux, le mois suivant, votre forfait se réinitialise automatiquement à 150 Go. Exit donc les surcoûts inutiles.

Une offre modulable adaptée à chaque profil

Si vous passez l’essentiel de votre temps connecté à votre box ou à celle de votre entreprise, vous n’avez probablement pas besoin de 150 Go. À l’inverse, si vous avez fait le choix de vous passer de la fibre à domicile ou si vous êtes souvent en déplacement, 200 Go peuvent s’avérer insuffisants.

Trois généreux forfaits à prix léger // Source : Prixtel

Pour ces cas particuliers, Prixtel a prévu deux offres complémentaires :

le forfait Le petit disponible à partir de 4,99 euros par mois avec une enveloppe de base de 60 Go extensible à 80 Go ;

le forfait Le grand accessible à partir de 8,99 euros par mois avec ses 250 Go extensibles à 300 Go.

Ainsi, que vous soyez un grand ou un petit consommateur de données mobiles, Prixtel s’assure que votre budget reste maitrisé. Chez l’opérateur français, l’abonnement ne dépassera jamais les 14,99 euros.

Pour souscrire à l’un des forfaits ajustables de Prixtel comme l’offre « Oxygène » à 6,99 euros par mois, c’est aussi simple que rapide. Une fois sur le site internet de l’opérateur, sélectionnez le forfait qui vous convient, puis renseignez votre nom, votre adresse, votre IBAN, ainsi que le type de carte SIM souhaité (physique avec triple découpe ou eSIM).

Si vous désirez conserver votre numéro de téléphone, Prixtel vous invite à saisir votre code RIO (disponible en appelant le 3179 depuis la ligne concernée). Très pratique, cette option vous permet de vous décharger de toutes les démarches liées à la résiliation de votre contrat mobile et de les confier à Prixtel.

Pour valider la souscription à votre nouveau forfait, il ne reste plus qu’à régler les 10 euros de frais d’activation de la ligne. Quelques jours plus tard, vous pourrez commencer à profiter de votre offre mobile.