Le maximum d’économies avec le minimum de compromis : voici la nouvelle offre plancher B&You fibre+mobile

Les formules combinées forfait mobile + fibre les plus abordables se limitent souvent à l’essentiel et n’ont d’attrait que leur tarif. Mais pas la nouvelle offre de B&You caractéristiques maximum, prix doux et absence d’engagement.

Le sur-mesure n’est plus un luxe. Déjà reconnu pour ses forfaits sans engagement à prix contenu, B&You débute l’année en grande pompe avec sa nouvelle offre combinée. L’opérateur propose en ce moment la 5G et 100 Go pour seulement 12,99 euros par mois avec en option la fibre optique dès 23,99 euros par mois.

Et pas question de se contenter d’une offre minimaliste. Entre la B&YOU Pure fibre promettant jusqu’à 8 Gb/s de débits descendants et la Série spéciale Bbox accompagnée d’un décodeur TV 4K, les prestations sont plutôt haut de gamme.

Un forfait mobile idéalement calibré

Entre les offres surdimensionnées de 200 à 400 Go et les plus limitées comprenant moins de 40 Go, les alternatives sont de plus en plus rares. Pour ne plus avoir à se restreindre au quotidien ou à alourdir inutilement sa facture, B&You a prévu un forfait de 100 Go à seulement 12,99 euros par mois.

Pour un prix aussi plancher, rien ne manque à l’appel :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

zéro engagement de durée.

En France, la moyenne de consommation mensuelle s’élève à 17 Go par mois, selon le dernier rapport de l’ARCEP. L’enveloppe de data proposée par B&You répond donc aux besoins de la grande majorité des internautes. Les travailleurs nomades et les grands voyageurs peuvent même partager ponctuellement leur connexion avec leur PC et leur tablette durant leurs déplacements, sans risquer de finir le mois à court de gigas.

Pas une mais deux offres fibre au choix

Faire des économies sur ses factures ne doit pas impliquer de se priver de ses activités favorites. B&You l’a bien compris et propose deux généreuses offres fibre pour accompagner son forfait mobile de 100 Go :

la B&YOU Pure fibre à 23,99 euros par mois ;

la Série spéciale Bbox à 29,99 euros par mois.

Toutes deux sont sans engagement.

2 options pour compléter son forfait mobile B&You 5G de 100 Go // Source : Bouygues Telecom

Pensée avant tout pour les gamers et les créatifs habitués à manipuler des fichiers volumineux, la B&YOU Pure fibre promet jusqu’à 8 Gb/s de débits en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). Mieux, la box incluse supporte le Wi-Fi 6E, gage d’une latence réduite. Et au besoin, un répéteur Wi-Fi est disponible en option pour à peine 4 euros par mois.

Si vous n’envisagez pas la fibre optique sans TV, la Série spéciale Bbox est tout indiquée. Avec son décodeur TV 4K et ses 180 chaînes, les programmes ne manquent pas. Et pour satisfaire tous les membres de la famille, B&You a aussi opté pour de bons débits : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, avec en prime une connectivité Wi-Fi 6. Pour couronner le tout, la Série spéciale Bbox inclut les appels illimités vers les fixes en France et à l’international vers plus de 110 pays.

Deux souscriptions en une pour gagner du temps … et de l’argent

Changer de forfaits est bien plus simple qu’il n’y paraît, surtout si vous optez pour B&You. Depuis son site internet, quelques clics suffisent à souscrire à vos nouveaux abonnements fibre et mobile. Une fois l’offre 5G de 100 Go et éventuellement la B&YOU Pure Fibre ou la Série spéciale Bbox sélectionnées, vous êtes classiquement invité à renseigner votre nom, votre adresse, votre IBAN et à régler les frais d’activation.

Et si vous n’étiez plus engagé avec vos anciens fournisseurs de services, B&You se charge de toutes les autres démarches. En lui indiquant vos codes RIO (accessibles gratuitement en appelant le 3179 depuis les lignes concernées), vous lui confiez alors la résiliation de vos deux contrats mobiles et internet.

En quelques jours, votre carte SIM et votre matériel fibre sont envoyés par voie postale. Les nouveaux abonnés à la Série spéciale Bbox reçoivent en complément une clé 4G comprenant 200 Go. De quoi profiter d’internet et des chaînes de TV (via l’application B.tv disponible sur Android et iOS) sans attendre le raccordement définitif de la fibre.