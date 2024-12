La fibre, rien que la fibre : découvrez l’offre B&YOU qui va (très) vite et à l’essentiel

Marre de payer pour des chaînes de télévision que vous ne regardez pas et une ligne fixe ? B&YOU a pensé à vous avec sa toute nouvelle offre Pure Fibre. Une offre simple, sans engagement, sans à-côtés inutiles, et dotée du meilleur débit du marché.

Si la rapidité de votre connexion internet vous intéresse plus que l’opportunité d’accéder à des dizaines de chaînes de TV ou la possibilité d’appeler vos proches avec un téléphone fixe, il y a de fortes chances pour que la dernière offre fibre concoctée par B&YOU soit faite pour vous.

L’opérateur propose en ce moment une offre nommée B&YOU Pure Fibre qui, comme son nom l’indique, se concentre uniquement sur un accès à la fibre.

Et quel accès : avec un débit pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (sous réserve d’éligibilité*) et jusqu’à 1 Gb/s en envoi, il s’agit d’une des offres les plus véloces du marché. Dépourvue d’accès à la télévision et de ligne fixe avec des appels illimités, cette offre sans engagement bénéficie d’un positionnement tarifaire pour le moins intéressant.

Avec un prix affiché à 23,99 euros, il s’agit sans doute de l’une des offres les moins chères du moment.

B&YOU Pure Fibre : une offre tournée vers l’efficacité

Afin de proposer une offre fibre avec des débits les plus importants possibles, B&YOU a fait un choix simple : retirer tout le superflu. En l’occurrence, il s’agit de toute la partie téléphonie et télévision, qui sont habituellement ajoutés pour créer ce que l’on nomme une offre triple play.

En échange, B&YOU propose à ses abonnés des débits parmi les meilleurs disponibles sur le marché de la fibre. Comment ? Grâce à l’option gratuite Débit+ proposée par l’opérateur. Si vous êtes éligible à cette option (en fonction de l’endroit où vous vivez), vous pourrez profiter d’un débit pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, et 1 Gb/s en envoi.

Et dans le cas où vous ne pourriez pas profiter de cette option Débit+, c’est tout de même un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi qui vous attend.

Pour ne rien gâcher, B&YOU met à votre disposition une box haut de gamme compatible avec le Wi-Fi 6E, et vous propose même un répéteur Wi-Fi 6 en option pour 4 euros supplémentaires par mois.

Avec de tels débits, et un Wi-Fi performant, vous avez l’assurance de pouvoir profiter de tous vos programmes SVoD comme vous l’entendez (en 4K par exemple), ou de télécharger les jeux du moment à la vitesse de l’éclair.

Une offre simple, mais pas dénuée d’avantages

Ce n’est pas parce que cette offre Pure Fibre va à l’essentiel qu’elle ne bénéficie pas de quelques avantages. Et le principal reste sans aucun doute l’accès aux services B&YOU. Livraison gratuite de votre box en point relais, frais de résiliation de l’ancien opérateur remboursés : vous n’aurez rien, ou presque, à faire pour récupérer votre nouvelle connexion, si ce n’est fixer un rendez-vous.

En cas de pépin, vous pourrez aussi compter sur l’assistance 24h/24 grâce à l’application Bouygues Telecom. Mieux, pendant les deux mois suivant votre inscription, vous pourrez aussi contacter l’assistance téléphonique de l’opérateur sans aucuns frais supplémentaires. Dans tous les cas, vous ne serez jamais laissé seul face à un problème ou une question.

Vous souhaitez profiter de l’offre B&YOU Pure fibre et de son débit élevé ? Rien de plus simple puisqu’il suffit de se rendre sur la page qui lui est dédiée sur le site de l’opérateur. Sélectionnez l’offre pour la mettre dans votre panier, laissez-vous guider durant les étapes suivantes, et le tour est joué.

Pour vous simplifier la vie, n’oubliez pas de demander la conservation du numéro de téléphone. En fournissant votre numéro RIO (accessible au 3179 depuis votre ligne fixe ou depuis votre numéro de mobile avec le numéro ad hoc), c’est Bouygues Telecom qui se chargera de toutes les démarches, y compris la résiliation de votre abonnement actuel. Vous pourrez aussi demander le remboursement d’éventuels frais liés à votre résiliation sur simple demande.

Sans engagement (ce qui signifie que vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le souhaitez), cette offre B&YOU Pure Fibre est actuellement proposée à 23,99 euros par mois. Un tarif extrêmement avantageux et surtout, fixe, qui ne changera donc pas au bout d’un an comme c’est souvent le cas avec les autres offres fibre.

*Offre soumise à conditions, valable pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre jusqu’au domicile. Jusqu’à 8Gbit/s en descendant et jusqu’à 1Gbit/s en montant, avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible branché en filaire. Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr