4,99 euros seulement : voici le petit prix de ce forfait mobile généreux en données

Après avoir longtemps tourné autour des 10 euros, les forfaits mobiles repartent encore à la baisse. La preuve avec l’offre de Prixtel à 4,99 euros par mois.

Reconnu pour ses forfaits flexibles et abordables, Prixtel dévoile de nouvelles offres mobiles, classées parmi les plus compétitives du moment.

Avec son forfait « Le petit », l’opérateur propose pour à peine 4,99 euros par mois une belle enveloppe de 40 Go, extensible jusqu’à 60 Go. Sans engagement, cette offre s’ajuste automatiquement à votre consommation, sans jamais excéder les 8,99 euros par mois.

Un forfait qui suit votre rythme

Diminuer le montant de ses factures est une bonne raison pour changer de forfait. Mais avant de souscrire, encore faut-il savoir exactement quel est son besoin en matière de données mobiles.

Internet regorge de forfaits de 130 Go et plus, pourtant la plupart des utilisateurs n’ont que faire d’autant de données. En effet, la consommation moyenne en France s’élève à 16 Go par mois selon l’ARCEP. Malgré tout, par peur de manquer durant leurs vacances ou leurs déplacements professionnels, certains utilisateurs préfèrent s’engager sur des offres surcalibrées, quitte à alourdir inutilement leur budget.

Pour eux, Prixtel a créé toute une série de forfaits ajustables, dont « Le petit ».

3 forfaits qui s’ajustent à votre consommation réelle // Source : Prixtel

Affiché à seulement 4,99 euros par mois, celui-ci comprend 40 Go par défaut, extensibles par palier en fonction des besoins. Aucun risque donc de se retrouver bloqué et privé d’internet en cours de mois. Mieux, vous payez uniquement pour les tranches de données mobiles réellement utilisées, à savoir :

4,99 euros si le seuil des 40 Go n’a pas été dépassé ;

6,99 euros si vous avez utilisé entre 40 et 50 Go ;

8,99 euros si vous avez utilisé entre 50 et 60 Go.

Le mois suivant, le forfait revient automatiquement à son niveau initial de 40 Go pour 4,99 euros.

Un fonctionnement aussi flexible n’a pas d’égal sur le marché mobile, surtout à des prix aussi contenus.

Ce « petit » forfait a tout d’un grand

Disponible à partir de 4,99 euros par mois, le forfait « Le petit » de Prixtel est assez généreux et comprend :

40 à 60 Go utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis/vers l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 4G basée sur le réseau de SFR.

De plus, cette offre est sans engagement et ne prévoit pas d’augmentation de tarif passé six mois ou un an.

« Le petit », un généreux forfait qui s’ajuste à vos besoins // Source : Prixtel

La préservation de l’environnement est un sujet central pour vous ? Sachez que Prixtel s’engage à planter régulièrement des arbres en France et à soutenir des associations locales pour compenser les émissions de CO2 induites par l’utilisation de votre forfait.

Changer pour le forfait « Le petit » de Prixtel à 4,99 euros par mois requiert seulement quelques minutes. La procédure est simple et tout se passe en ligne, depuis le site internet de l’opérateur.

Après avoir sélectionné cette offre, vous êtes invité à saisir vos coordonnées ainsi que votre RIB. Vous pouvez également indiquer votre identifiant RIO (disponible en appelant le 3179). De cette manière, Prixtel se chargera de transférer votre ligne et de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur. Voilà une bonne solution pour faciliter les démarches et changer de forfait en toute sérénité.

Pour valider la souscription à l’offre « Le petit », il ne reste plus qu’à régler les 10 euros requis pour l’envoi postal de votre nouvelle carte SIM. Quelques jours plus tard, votre nouveau forfait s’active, sans aucune interruption des services et surtout sans intervention de votre part.