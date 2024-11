Ce forfait généreux tombe à 6,99 euros alors que ce n’est pas encore le Black Friday

Utiliser son smartphone sans compter tout en préservant son budget est désormais possible. RED dévoile une offre 5G hautement compétitive avec 80 Go de données mobiles pour seulement 6,99 euros par mois.

En matière de forfait mobile, l’heure des concessions est enfin révolue. Si les offres 5G de 15 euros et plus étaient encore la norme au printemps dernier, les prix repartent désormais à la baisse. C’est donc le moment opportun pour changer de forfait.

Justement, RED propose en ce moment une belle enveloppe de 80 Go et la 5G pour à peine 6,99 euros par mois. Voilà une offre des plus généreuses, qui plus est, sans engagement. Et pour 1 euro de plus, l’opérateur vous permet même de passer à 120 Go.

Prix mini, maxi services

5G ou données mobiles : grâce à ce forfait RED de 80 Go accessible à seulement 6,99 euros par mois, plus besoin d’arbitrer. Alors que les Français utilisent en moyenne 16 Go par mois selon l’ARCEP, l’opérateur vert offre suffisamment de marge pour ne plus avoir à surveiller sa consommation en cours de mois.

Une enveloppe aussi généreuse associée à la 5G permet de naviguer sur internet (presque) sans compter. En déplacement, un tel forfait est également d’un grand secours pour délivrer une connexion internet à son PC ou sa tablette et ainsi éviter les Wi-Fi publics non sécurisés.

Un copieux forfait à prix plancher // Source : RED

Et pour vos vacances dans les DOM ou en Europe, ce forfait RED promet 19 Go de données mobiles, soit suffisamment pour se repérer sur Google Maps, partager ses souvenirs sur les réseaux sociaux et se tenir au fait des dernières actualités. Mieux, vous pouvez appeler en illimité vos proches pour leur raconter votre périple, ou simplement échanger avec eux par SMS ou MMS.

Vous en voulez davantage ? Pour 1 euro de plus, soit 7,99 euros par mois, RED propose un forfait mobile 5G de 120 Go, dont 24 Go sont utilisables dans les DOM et en Europe.

Une palette d’options pour les amoureux des voyages

Vous prévoyez de visiter prochainement le pays de l’Oncle Sam, le Canada, la Suisse ou encore l’Andorre ? L’opérateur a tout prévu et vous permet d’obtenir en option pour 5 euros par mois un total de 20 Go utilisables depuis ces destinations.

En souscrivant à cette option sans engagement, l’enveloppe de données mobiles disponible en Europe et dans les DOM est également étendue et monte à 35 Go. De quoi profiter de ses vacances en toute sérénité.

Des options pour tous vos séjours à l’étranger // Source : RED

Vous êtes attiré par d’autres contrées ? Toute une série de packs séjours à l’étranger sont disponibles dès 25 euros et permettent d’utiliser ses données mobiles dans la plupart des régions du monde. Une fois souscrites, ces options s’activent à la date de votre choix et restent valables durant 30 jours. Ensuite, votre forfait revient à son prix initial.

Passer chez RED et profiter du tarif abordable de 6,99 euros pour l’offre 5G de 80 Go ou 7,99 euros pour celle de 120 Go est particulièrement simple.

Il vous suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur, de sélectionner le forfait de votre choix, puis éventuellement d’ajouter l’option « International ». RED vous invite ensuite à saisir vos coordonnées postales et bancaires, ainsi que votre code RIO (disponible en appelant le 3179) si vous souhaitez bénéficier de la portabilité de votre numéro. Très pratique, cette dernière option vous permet aussi de confier à RED la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Il reste ensuite une dernière étape pour valider la commande : régler les 10 euros de frais d’envoi de votre nouvelle carte SIM. Quelques jours plus tard, votre ligne est automatiquement activée avec toutes les options préalablement choisies.