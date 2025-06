Samsung Galaxy S25 Ultra en soldes : plus fin, plus intelligent et déjà 300 € moins cher

Samsung affine encore sa formule avec le Galaxy S25 Ultra, un smartphone haut de gamme plus léger, plus agréable en main, et toujours aussi polyvalent. Entre son nouvel écran maîtrisé, ses progrès en photo et l’intégration de Galaxy AI, il gagne encore en confort d’usage. Bonne nouvelle : il profite déjà des soldes et perd 300 euros une fois dans le panier.

Samsung, à l’image d’Apple sort régulièrement un nouveau smartphone et le décline en plusieurs versions. Il y a le téléphone de base, ici le Samsung Galaxy S25. Ensuite, vous avez le Samsung Galaxy S25 Plus, qui est un peu plus grand que le classique, mais avec des dimensions plus grandes. Enfin, au sommet de la chaîne alimentaire, le Samsung Galaxy S25 Ultra qui est amélioré à tous les niveaux, même sur le prix. Heureusement, les Soldes d’été chez Boulanger permettent d’économiser 300 euros sur cette version premium accompagnée de son stylet pour faciliter la navigation.

Les points forts du Samsung Galaxy S25 Ultra

One UI 7 et l’intégration de l’IA avec Gemini impressionne

Le processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » casse tout

Le bloc photo fait partie des meilleurs du marché

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est un smartphone qui n’a pas que sa fiche technique de premium : son prix aussi. 1471,99 euros pour la version 12+256 Go proposée ici, soldée à 1 169,99 euros chez Boulanger grâce à une remise immédiate et 130 euros de réduction au panier.

Un Samsung Galaxy S25 Ultra qui part sur de bonnes bases

Avec le Samsung Galaxy S25 Ultra, la marque coréenne fait évoluer une formule déjà gagnante, celle du Samsung Galaxy S24 Ultra. Proposer exactement la même chose n’aurait aucun sens, c’est pourquoi le téléphone évolue par petites touches. Déjà, il est plus fin et plus léger : 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Il a pris un peu de poids puisqu’il affiche 218 g sur la balance, mais en même temps, il y a un stylet S Pen à l’intérieur.

Stylet qui ne se connecte plus en Bluetooth au smartphone, d’ailleurs. Il est là pour naviguer sur l’écran, et quel écran : une dalle OLED de 6,9 pouces qui affiche une définition de 3 120 x 1 440 pixels au format 19,5:9. Et le taux de rafraîchissement est bien entendu adaptatif, allant de 1 à 120 Hz pour une fluidité sans égal. Vous avez là une expérience utilisateur premium avec une prise en main des plus confortables.

L’IA arrive en force sur le Samsung Galaxy S25 Ultra

L’une des promesses de ce Samsung Galaxy S25 Ultra, c’est l’inclusion de l’IA à de nombreux niveaux. Que ce soit pour corriger vos photos, vous aider à rédiger des textes, faire des recherches sur des documents ou des images : tout ça est rendu possible avec Gemini, l’IA de Google, qui est présente nativement. Pour faire tourner ça sans broncher, ainsi que de gros jeux 3D, il fallait un processeur digne de ce nom. Il s’agit du Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » à qui rien ne résiste pour une expérience quotidienne sans limites.

La photo, évoquée juste au-dessus, a, elle aussi, fait des progrès. Si la configuration est la même que sur le S24 Ultra, il y a de vraies avancées techniques pour proposer de belles photos et vidéos. La photo de nuit n’est pas encore à la hauteur de ce que propose Apple, mais le résultat est quand même impressionnant. La batterie de 5 000 mAh offre une grosse journée d’autonomie en usage intensif. Petit bémol sur la charge dite rapide, mais limitée à 45 W et qui a besoin d’un chargeur Samsung compatible PPS (Programmable Power Supply).

Vous pouvez retrouver le test complet du Samsung Galaxy S25 Ultra pour découvrir ce smartphone haut de gamme sous toutes les coutures.

Sans trop de surprise, le Samsung Galaxy S25 Ultra est le meilleur smartphone du moment selon la rédaction de Frandroid. Mais, si vous cherchez un autre modèle, ou souhaitez le comparer, vous pouvez le faire via notre guide d’achat.

