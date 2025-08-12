Elon Musk veut attaquer Apple en justice pour « violation manifeste des lois antitrust »

C’est un duel qui risque de faire parler de lui… S’il a lieu. Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, s’apprête à attaquer Apple, l’une des entreprises les plus fortunées de la planète, pour violation des lois antitrust. Au cœur de cette polémique, la mise en avant de ChatGPT plutôt que de Grok dans le magasin d’application de la pomme.
Comme l’explique Reuters, l’homme d’affaires sud-africain estime que le classement établi par l’entreprise est biaisé en faveur du célèbre robot conversationnel d’OpenAI qui fait concurrence à Grok, l’IA générative made in Musk.
Une distorsion de la concurrence made in Apple ?
Dans un tweet posté le 12 aout à 3 h 7 du matin, le patron de xAI regrette que « Apple agisse d’une façon qui empêche toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store ». Alors que X squatte, aux États-Unis, la place N° 1 des applications les plus téléchargées dans la section « actualités » et que Grok se hisse en 5e place toutes sections confondues, les sélections faites par Apple ne reflètent pas assez cette popularité, selon Musk. Résultat ChatGPT est plus téléchargé que Grok au classement global.
Se basant sur cette observation, l’ancien soutien de Donald Trump estime qu’Apple est en position de « violation manifeste des lois antitrust ». L’accord passé avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri inciterait la firme à privilégier ChatGPT à Grok, selon Musk. « Apple n’a pas seulement mis son doigt sur la balance, elle s’est mise tout entière dans la balance », a-t-il estimé.
Dans une frénésie de republication de messages favorables à son point de vue, Elon Musk a même approuvé un message qui demande à Apple de laisser les propriétaires d’iPhone choisir quelle IA générative devrait être intégrée à l’iPhone. Une position que ne renierait pas l’Union européenne qui s’est battue bec et ongles ces dernières années pour desserrer la poigne qu’Apple exerce sur son écosystème logiciel.
Un vrai combat judiciaire ?
Reste à voir si les menaces d’Elon Musk vont réellement se concrétiser devant la justice ou s’il s’agit juste d’un coup de bluff pour électriser ses supporters et pointer une supposée injustice aux yeux de tous et toutes. Pour un défenseur acharné de la libre entreprise et du capitalisme débridé, il paraît tout de même un peu ironique de demander l’intervention du pouvoir judiciaire dans une telle affaire.
L’homme d’affaires n’est pas étranger des déclarations fracassantes envers la concurrence. On se rappelle qu’en 2022, une brouille avec Mark Zuckerberg avait dégénéré en un potentiel affrontement à main nue avant qu’Elon Musk ne se dégonfle au dernier moment.
