Elon Musk veut attaquer Apple en justice pour « violation manifeste des lois antitrust »

Mécontent des choix éditoriaux faits par Apple dans son App Store, Elon Musk s’apprête à traîner le fabricant d’iPhone en justice sur la base des lois d’entrave à la concurrence.

Elon Musk en 2017 // Source : Bret Hartman / Flickr (CC BY-NC 2.0)

C’est un duel qui risque de faire parler de lui… S’il a lieu. Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, s’apprête à attaquer Apple, l’une des entreprises les plus fortunées de la planète, pour violation des lois antitrust. Au cœur de cette polémique, la mise en avant de ChatGPT plutôt que de Grok dans le magasin d’application de la pomme.

Comme l’explique Reuters, l’homme d’affaires sud-africain estime que le classement établi par l’entreprise est biaisé en faveur du célèbre robot conversationnel d’OpenAI qui fait concurrence à Grok, l’IA générative made in Musk.

Une distorsion de la concurrence made in Apple ?

Dans un tweet posté le 12 aout à 3 h 7 du matin, le patron de xAI regrette que « Apple agisse d’une façon qui empêche toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store ». Alors que X squatte, aux États-Unis, la place N° 1 des applications les plus téléchargées dans la section « actualités » et que Grok se hisse en 5e place toutes sections confondues, les sélections faites par Apple ne reflètent pas assez cette popularité, selon Musk. Résultat ChatGPT est plus téléchargé que Grok au classement global.

Se basant sur cette observation, l’ancien soutien de Donald Trump estime qu’Apple est en position de « violation manifeste des lois antitrust ». L’accord passé avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri inciterait la firme à privilégier ChatGPT à Grok, selon Musk. « Apple n’a pas seulement mis son doigt sur la balance, elle s’est mise tout entière dans la balance », a-t-il estimé.

Unfortunately, what choice do we have?



Apple didn’t just put their thumb on the scale, they put their whole body! https://t.co/NM7gaLwvyG — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans une frénésie de republication de messages favorables à son point de vue, Elon Musk a même approuvé un message qui demande à Apple de laisser les propriétaires d’iPhone choisir quelle IA générative devrait être intégrée à l’iPhone. Une position que ne renierait pas l’Union européenne qui s’est battue bec et ongles ces dernières années pour desserrer la poigne qu’Apple exerce sur son écosystème logiciel.

Un vrai combat judiciaire ?

Reste à voir si les menaces d’Elon Musk vont réellement se concrétiser devant la justice ou s’il s’agit juste d’un coup de bluff pour électriser ses supporters et pointer une supposée injustice aux yeux de tous et toutes. Pour un défenseur acharné de la libre entreprise et du capitalisme débridé, il paraît tout de même un peu ironique de demander l’intervention du pouvoir judiciaire dans une telle affaire.

Pour aller plus loin

Le « Spicy Mode » de Grok génère des deepfakes sans contrôle

L’homme d’affaires n’est pas étranger des déclarations fracassantes envers la concurrence. On se rappelle qu’en 2022, une brouille avec Mark Zuckerberg avait dégénéré en un potentiel affrontement à main nue avant qu’Elon Musk ne se dégonfle au dernier moment.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.

Grok Télécharger gratuitement