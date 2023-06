Pourquoi Elon Musk et Mark Zuckerberg veulent se battre dans un octogone

Par réseau social interposé, les milliardaires Mark Zuckerberg et Elon Musk se défient à un combat en cage. Une bataille pour le moment médiatique qui a l'avenir de Twitter en son centre.

Cette histoire rapportée par The Verge a de quoi interloquer. On sait depuis plusieurs semaines que le groupe Meta, qui détient Facebook et Instagram, prépare un concurrent pour Twitter. Un développement qui a entrainé une réaction parfaitement logique et pas du tout toxique de la part d’Elon Musk sur Twitter : une proposition de combat en cage contre Mark Zuckerberg, le patron et créateur de Meta.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Oui, c’était un commentaire sarcastique.

Mark Zuckerberg relève le défi

Le plus étonnant est sans doute la réponse positive de Mark Zuckerberg, publiée à travers une story sur Instagram. Le milliardaire a demandé à Elon Musk le lieu de cet affrontement.

Sur Twitter, Elon Musk a proposé l’octogone de Las Vegas. Il s’est aussi vanté humoristiquement de maitriser la technique du « morse » où il s’allonge sur son opposant et ne bouge plus.

Comme l’indique le média The Verge, les deux milliardaires n’en sont pas à leur première prise de bec. Mark Zuckerberg prépare très sérieusement un concurrent du réseau social à l’oiseau bleu. L’un des cadres de Meta, Chris Cox, pense que les créateurs cherchent une version de Twitter « dirigé par des sains d’esprit ». Sur Twitter, Elon Musk a publié des blagues injurieuses à l’encontre de Mark Zuckerberg, à l’image de ce qu’il avait aussi fait contre Bill Gates plusieurs mois auparavant.

Difficile de savoir lequel des deux parviendra à laisser son égo de côté pour faire redescendre la température. On a un peu de mal à imaginer deux milliardaires s’affronter dans une cage sur un octogone en MMA.

Détourner l’attention ?

Quand Elon Musk veut devenir la star du jour avec des trolls, c’est généralement que l’homme d’affaires a quelque chose qu’il souhaite dissimuler médiatiquement.

Dans le cas présent, il s’agit peut-être de sa décision d’interdire les termes « cis » et « cisgenre » de Twitter, ou bien l’implication de Starlink dans le fiasco du sous-marin Titan.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !