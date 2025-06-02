Triple ration Twitch : notre programme de la semaine, c’est juste ici

Notre programme Twitch de la semaine du 11 août, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous, mardi, mercredi et jeudi sur notre chaîne Frandroidlive, pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne et profiter d’une émission Unlock Talk allégée pour l’occasion.

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur notre chaîne Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés.

La semaine du 11 août s’octroie un rythme plus doux. Unlock Talk constitue le point d’orgue de la semaine, mercredi 13 août à partir de 17h. Cette édition sera légèrement plus courte qu’à l’accoutumée, sans pour autant être moins intéressante, rassurez-vous.

2 Matinales au menu

Le reste du programme est aussi composé de deux Matinales. Vendredi férié oblige, aucun live n’aura lieu. Sinon, rendez-vous mardi 12 août dès 9h30 avec Omar Belkaab (rédacteur en chef) suivi de Geoffroy Husson (responsable Wearables) le jeudi.

Programme Twitch de la semaine :

Mardi 12 août : Matinale dès 9h30 ;

Mercredi 13 août : Unlock Talk dès 9h30 ;

Jeudi 14 août : Matinale dès 9h30.