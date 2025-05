Notre programme Twitch de la semaine : de la Matinale et une émission Survoltés

Notre programme Twitch de la semaine du 12, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous mardi, mercredi et jeudi sur Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour chill’ 2h durant notre émission Survoltés bimensuelle.

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés. La semaine du 12 mai vous réserve 3 matinales dès 9h30 le mercredi, jeudi et vendredi, animées par Hugo Cléry (spécialiste PC et gaming), Geoffroy Husson (spécialiste Wearables) et Cassim Montilla (responsable de l’actualité).

Survoltés en mode vélo

Mercredi à 18h, l’émission Survoltés fera la part belle au vélo électrique avec un débrief détaillé du salon Vélo in Paris, aux côtés de Matthieu Lauraux (spécialiste VAE et pigiste pour Frandroid) et Mathieu Chartier (cofondateur de Transition Vélo). Le tout sera animé par Grégoire Huvelin.

Programme Twitch de la semaine :

Mercredi 14 mai : Matinale dès 9h30 + émission Survoltés à 18h

Jeudi 15 mai : Matinale dès 9h30

Vendredi 16 mai : Matinale dès 9h30