Il a fait Paris – Mont Fuji (Japon) à vélo en moins de 4 mois : une aventure à revivre en direct sur notre émission Survoltés de ce soir

L’émission Twitch Survoltés revient de plus belle en 2025 avec un invité pas comme les autres : Hugo Laroche, qui a relié Paris au Mont Fuji (Japon) à vélo d’août à novembre 2024. L’occasion de revenir sur ce périple hors du commun.

Source : Hugo Laroche

Pour l’année 2025, l’émission Twitch Survoltés revient dans une « nouvelle formule » : le créneau de 17h – 19h n’est plus, place à celui de 18h – 20h. Exceptionnellement, cette nouvelle production ne se tient pas le mercredi – Samsung et ses Galaxy S25 en ont décidé autrement -, mais bel et bien un jeudi, toujours sur la chaîne FrandroidLive.

Un voyage hors du commun

Connaissez-vous Hugo Laroche ? Si oui, vous avez probablement suivi ses aventures sur Instagram, Tiktok ou Strava plusieurs mois durant, lui qui a relié Paris au Mont Fuji (Japon) à vélo pendant un peu moins de quatre mois. Son activité sur les réseaux sociaux nous gratifiait d’un Vlog quotidien, parfait pour suivre ses aventures au jour le jour.

Source : Hugo Laroche

Préparation, doute, galères, rencontres, coups de cœur, paysages, prise de recul, moments inoubliables : 1h durant, Hugo Laroche nous contera son périple unique. Mais avant ça, le duo de journalistes Matthieu Lauraux (pigiste pour Frandroid) et Mathieu Chartier (co-fondateur de Transition Vélo) reviendront sur des sujets notables.

Faillites, aides et tendances

Pourquoi il y a encore eu autant de faillites dans le vélo en 2024 ? Où en est le Plan Vélo 2023-2027 et quelles sont les aides actuellement en vigueur ? Quelles seront les tendances vélos à surveiller en 2025 ? Autant de questions auxquelles nous répondrons en direct. Le tout animé par Grégoire Huvelin.

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Survoltés #7 ;

Quand : jeudi 23 janvier, de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Casting : Hugo Laroche (invité), Matthieu Lauraux (journaliste), Mathieu Chartier (journaliste) et Grégoire Huvelin (présentateur) ;

Sujets : Paris – Mont Fuji à vélo, faillites dans le vélo, Plan Vélo et tendances 2025.