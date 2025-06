L’émission Survoltés accueille Citroën pour une interview fleuve : voici notre programme Twitch de la semaine

Notre programme Twitch de la semaine du 23 juin, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Survoltés avec deux invités de marque : Sébastien Moraux, chef de produit chez Citroën, et Kate Mouilleron, responsable du design de la C5 Aircross.

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur notre chaîne Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés.

Citroën est avec nous

La semaine du 23 juin s’annonce on ne peut plus intéressante. Avec, comme point d’orgue, notre émission Survoltés diffusée en direct mercredi 25 de 17h à 19h. La première partie fera la part belle à un format « Ask » entre Vincent Sergère et Grégoire Huvelin. Le sujet ? BYD, son histoire et ses voitures électriques.

La seconde partie d’émission accueillera deux représentants de Citroën : Sébastien Moraux, chef de produit, et Kate Mouilleron, responsable du design de la C5 Aircross. La thématique ? Comment améliorer l’autonomie et la consommation d’une voiture électrique grâce au design et à l’aérodynamisme.

Trois Matinales cette semaine

Le reste du programme vous bercera chaque matin pour votre réveil, avec trois Matinales respectivement chapeautées par Jean-Baptiste Passieux (journaliste Survoltés), Geoffroy Husson (responsable Wearables) et Cassim Montilla (responsable Actualités).

Programme Twitch de la semaine :

Mardi 24 juin : Matinale dès 9h30 ;

Mercredi 25 juin : émission Survoltés dès 17h ;

Jeudi 26 juin : Matinale dès 9h30 ;

Vendredi 27 juin : Matinale dès 9h30 ;