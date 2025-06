Une grosse surprise et beaucoup de Switch 2 : la prochaine émission Unlock Talk s’annonce épique

Rendez-vous mercredi 4 juin sur notre chaîne Twitch Frandroidlive pour une émission Unlock Talk très portée sur la Switch 2 – en même temps, c’est la veille de son lancement -, suivie d’une grosse surprise dès 19h.

Forcément, avec une sortie officielle le 5 juin 2025, la Switch 2 constitue le cœur de notre émission Twitch Unlock Talk du 4 juin… soit la veille de son lancement. Rendez-vous donc sur notre chaîne Frandroidlive dès 17h, aux côtés d’une brochette de journalistes Frandroid tous impatients de découvrir la nouvelle console de Nintendo.

Beaucoup de Switch 2

D’un côté, Sylvain Pichot vous livrera son petit guide des meilleurs téléviseurs à acheter pour vivre l’expérience cathodique ultime avec sa Switch 2. D’un autre, Hugo Clery reviendra sur les dernières rumeurs qui entourent la machine japonaise, afin d’imaginer tous ensemble ses futures évolutions et itérations.

Aussi, Charlotte Massicault, responsable de l’activité gaming de la Fnac, a accepté de se prêter au jeu de l’interview aux côtés de Cassim Montilla : lancement, chiffres, jeux, tendances, prix, pénuries, commandes, rien ne sera laissé au hasard. Au milieu de tout ce beau monde, Nicolas Lellouche nous honorera de sa présence en tant que consultant.

Plus tôt dans le programme, Geoffroy Husson et Sylvain Pichot s’attarderont sur les meilleurs écouteurs pour courir : les beaux jours sont là, les survêtements et les baskets sont de ressortis, c’est donc l’occasion parfaite de vous confier nos meilleures recommandations et autres conseils. Le tout sera présenté et animé par Grégoire Huvelin.

Une grosse surprise dès 19h

Unlock Talk se terminera à 19h… ou presque. En réalité, l’émission se poursuivra pour une durée indéterminée non pas sur le plateau, mais au cœur d’un setup spécialement imaginé pour l’occasion. De nouvelles personnes s’inviteront à la fête et une ambiance détendue et bon enfant rythmera le reste de la soirée : c’est une surprise, nous ne pouvons en dire plus.

Infos pratiques :

Quoi : Unlock Talk #23 ;

Quand : mercredi 4 juin 2025 de 17h à 19h + une grosse surprise dès 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Grégoire Huvelin, Sylvain Pichot, Geoffroy Husson, Cassim Montilla, Hugo Cléry, Nicolas Lellouche et Charlotte Massicault

Sujets : le retour de Sony sur les vidéoprojecteurs, les meilleurs écouteurs pour courir, les meilleurs TV pour jouer à la Switch 2, les dernières infos sur la Switch 2 et interview.