Léo Duff et le DG de la Fédération française des télécoms seront dans notre prochaine émission Twitch Unlock Talk : tout ce qu’il faut savoir

L’émission Twitch Unlock Talk du 26 février accueille de très beaux noms : le vidéaste web français Léo Duff d’un côté, qui reviendra sur une année d’utilisation de l’Apple Vision Pro, et Romain Bonenfant de l’autre, le Directeur général de la Fédération française des télécoms, le temps d’une interview fleuve de 45 minutes.

Source : Frandroid

Après Delphine Batho le 12 février dernier, place à un nouveau casting de choix pour la 14e de l’émission Twitch Unlock Talk, produite par Frandroid en collaboration avec Numerama. Cette nouvelle édition accueillera notamment Léo Duff, vidéaste web français considéré comme un incontournable sur YouTube.

Apple Vision Pro et télécoms

L’intéressé reviendra aux côtés de Nicolas Lellouche (journaliste tech’ Numerama) sur l’Apple Vision Pro… après un an d’utilisation. A-t-il encore un intérêt ? Quels usages sont encore d’actualité ? À quelle fréquence ? Nous répondrons à toutes ces questions en direct, et aux vôtres, sur notre chaîne Twitch FrandroidLive à partir de 17h, le mercredi 26 février.

Source : Frandroid

Le Directeur général de la Fédération française des télécoms, en la personne de Romain Bonenfant, sera aussi des nôtres 45 minutes durant, le temps d’une interview fleuve qui s’attardera autant sur la fin de la 2G et du cuivre, que du développement de la 5G Standalone et divers enjeux de sécurité. Cela s’annonce passionnant.

Toutes les infos à connaître

iPhone 16e, piratage et fuites de données ou encore bon plan de la semaine : voici pour le reste du menu cinq étoiles que nous vous avons concocté. Le casting sera par ailleurs constitué de Bogdan Bodnar (journaliste cybersécurité chez Numerama) et d’Omar Belkaab (rédacteur en chef de Frandroid). Le tout présenté et animé par Grégoire Huvelin.

Informations pratiques :

Quoi : Unlock Talk #14 ;

Quand : mercredi 26 février 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Léo Duff, Romain Bonenfant, Omar Belkaab, Nicolas Lellouche, Bogdan Bodnar et Grégoire Huvelin ;

Sujets : Apple Vision Pro, télécoms, iPhone 16e, piratage, bon plan de la semaine !