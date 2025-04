L’avenir de SFR, démo Gemini en direct, gros comparatif smartphone et montres connectées pour courir – Unlock Talk, c’est ce soir en direct

La 19e d’Unlock Talk, c’est ce soir de 17h à 19h sur notre chaîne Twitch Frandroidlive. Au menu du jour : la potentielle disparition de SFR, une démonstration en direct du nouvel outil de Google qui sert à générer des vidéos, un ambitieux segment sur les meilleures montres connectées sportives et un versus attendu de longue date entre deux cadors du milieu de gamme.

Source : Frandroid

Votre rendez-vous Unlock Talk, c’est ce soir de 17h à 19h en direct depuis notre chaîne Twitch Frandroidlive. Deux heures durant lesquelles notre casting maison s’attardera sur des sujets aux enjeux forts, à commencer par la potentielle vente de SFR par le groupe Altice. Cassim Montilla (responsable Actualités Frandroid) reviendra sur ce coup de théâtre et les implications pour les millions de clients de l’opérateur télécom.

Démo’ en direct

De son côté, Omar Belkaab (rédacteur en chef de Frandroid) s’amusera à faire une démonstration en live de Veo 2, une nouvelle fonction de Google Gemini capable de générer des vidéos de 8 secondes en 720p à partir d’un simple texte. L’outil du géant américain s’en sort-il haut la main, ou bien se troue-t-il complètement ? Réponse tout à l’heure.

Source : Frandroid

En plus d’une petite exclusivité Orange – indice, c’est lié aux livebox – qu’on vous révèlera durant l’émission, Omar Belkaab et Edouard Le Ricque (responsable smartphones Frandroid) s’affronteront à l’occasion d’un comparatif de géant qui opposera deux cadors du milieu de gamme, j’ai nommé les Google Pixel 9a et Nothing Phone (3a) Pro. Ça risque de swinguer !

Montres connectées sportives et écouteurs pour courir

Pour finir, les montres connectées sportives notamment dédiées au running n’auront plus aucun secret pour vous grâce à Geoffroy Husson (chef de rubrique Wearables), qui se penchera longuement sur cette catégorie de produits montante. À ses côtés, un certain Maxime Grosjean, collaborateur Frandroid et auteur de multiples podiums sur des courses trail, apportera toute son expérience en la matière.

Le tout sera présenté et animé par Grégoire Huvelin.

Informations pratiques :

Quoi : Unlock Talk #19 ;

Quand : mercredi 23 avril 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Cassim Montilla, Omar Belkaab, Edouard Le Ricque, Geoffroy Husson, Maxime Grosjean, Grégoire Huvelin ;

Sujets : disparition de SFR, Google Gemini Veo 2, Orange, comparatif smartphone, montres connectées et écouteurs pour le sport.