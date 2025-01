Nvidia RTX 50, consoles AMD, produits insolites et duplex en direct : rendez-vous ce soir sur notre chaîne Twitch pour vivre le CES 2025 de l’intérieur

Frandroid déploie un dispositif inédit et XXL à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2025, organisé à Las Vegas. Duplex en direct avec nos envoyés spéciaux, annonces Nvidia et AMD, produits insolites : voici le programme de notre première émission Twitch CES, qui a lieu ce mardi 7 janvier de 18h à 20h sur notre chaîne FrandroidLive.

Source : Frandroid

Jamais Frandroid n’avait déployé un tel dispositif éditorial et audiovisuel. C’est dire l’ampleur de notre couverture du CES 2025, organisé à Las Vegas du 7 au 10 janvier. Et pour l’occasion, nous n’avons pas prévu une émission Twitch, ni deux, mais bel et bien trois, toutes tenues de 18h à 20h le mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 janvier.

Que vous réserve-t-on pour cet événement si spécial et notre émission de ce soir ? Un duplex en direct depuis Las Vegas pour commencer, avec nos très chers envoyés spéciaux Omar Belkaab, rédacteur en chef de Frandroid, et Arnaud Gelineau, responsable du pôle vidéo. Loin de nous l’idée de vous spoiler, mais il y aura du très lourd.

Source : CES

En plateau depuis Paris, Cassim Montilla – responsable de l’actualité chez Frandroid et spécialiste PC – et Robin Wycke – responsable YouTube – se chargeront d’aborder les premières grandes annonces du salon : NVIDIA, AMD et quelques PC coups de cœur seront à l’honneur. Avec, en qualité de présentateur, Grégoire Huvelin.

Un conseil : restez bien jusqu’au bout, puisqu’un lot sera à gagner à l’issue d’un quiz aussi fun qu’informatif, et dont la thématique s’articulera évidemment autour du CES. Alors, prêt ? Nous, oui. Rendez-vous ce soir à 18h sur notre chaîne FrandroidLive.

Infos pratiques :