Saurez-vous faire la différence entre la réalité et l’intelligence artificielle ? Rendez-vous sur Unlock pour démêler le vrai du faux

Pour la 11e émission de cette saison n°2 d’Unlock, imaginée en collaboration avec Numerama, l’intelligence artificielle constitue la thématique principale de ce rendez-vous. Usages, jeu, astuces ou encore avis tranchés : nous passerons en revue une multitude d’outils d’IA pour démêler le vrai du faux, et le bon du moins bon. Sans oublier une tripotée d’autres sujets passionnants, de la Switch 2 aux meilleurs vidéoprojecteurs en passant par Android XR.

Là voici, la dernière émission Unlock de l’année 2024. Rendez-vous le jeudi 19 décembre sur notre chaîne Twitch FrandroidLive pour vivre non pas 2h de programme, mais bel et bien 3h de show divertissant et informatif aux côtés des équipes de Numerama. Avons-nous mis les petits plats dans les grands ? Fort probable. Et qui dit émission rallongée, dit sujets variés, passionnants et multiples.

L’IA pour boucler la boucle

L’une des thématiques principales s’articulera autour de l’intelligence artificielle, à n’en pas douter LE sujet du millésime 2024. Pour boucler la boucle – en quelque sorte -, nous nous amuserons à vous présenter un cas d’usage très concret, à démêler le vrai du faux entre deux photos ultra réalistes – l’une est vrai, l’autre est créée de toute pièce avec l’IA -, à vous partager quelques astuces bien utiles et à faire une critique objective de l’outil Sora.

Mais avant ça, notre équipe du jour se projettera dans le futur en abordant les produits les plus attendus de 2025, sans oublier d’évoquer les rumeurs autour de la Switch 2, une histoire loufoque mêlant virus et câble USB-C, ou encore Android XR et les meilleurs vidéoprojecteurs de 2024. Un programme chargé et passionnant.

Un casting XXL

Vous l’avez peut-être déjà compris : le casting sera XXL. Il y aura du mouvement sur le plateau, avec des vas-et-vient constants pour faire intervenir les meilleurs experts au meilleur des moments.

Pêle-mêle, citons : Arnaud Gelineau (présentateur), Sylvain Pichot (responsable TV et vidéoprojecteur), Clément Gareau (responsable Guide d’achat), Julien Cadot (journaliste Numerama et directeur des opérations d’Humanoid), Nicolas Lellouche (journaliste tech chez Numerama) et Robin Wycke (responsable YouTube Frandroid).

Vous êtes prêt ? Nous, nous trépignons d’impatience.

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Unlock #11 ;

Quand : jeudi 19 décembre, de 17h à 20h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Chroniqueurs et présentateur : Arnaud Gelineau, Sylvain Pichot, Clément Gareau, Julien Cadot, Nicolas Lellouche et Robin Wycke ;

Sujets : produits attendus en 2025, Switch 2, Android XR, les meilleurs vidéoprojecteurs et une grande thématique sur l’intelligence artificielle.