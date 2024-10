Gigabyte vous donne rendez-vous à la Paris Games Week pour vous faire découvrir ses nouveautés

Évènement incontournable du jeu vidéo en France, la Paris Games Week s’apprête à ouvrir ses portes. L’occasion d’aller se frotter aux jeux qui vont rythmer la fin d’année, mais aussi de découvrir ce que les constructeurs, Gigabyte en tête, ont en stock pour les mois à venir.

Source : Gigabyte

Avec une petite quinzaine d’années au compteur et des centaines de milliers de visiteurs chaque année, la Paris Games Week est désormais bien installée dans le paysage vidéoludique mondial. Un rendez-vous important pour le public, qui en profite pour mettre les mains sur les sorties récentes ou à venir dans une ambiance festive, mais aussi pour les développeurs et constructeurs qui viennent y dévoiler leurs nouveautés.

C’est le cas de Gigabyte. Cette année, le constructeur a vu les choses en grand pour son stand : scène avec des animations portées par des joueurs pros et des influenceurs, compétitions sur de nombreux jeux, prises en main des dernières nouveautés matérielles, concours… Le programme s’annonce aussi chargé qu’intéressant. Pour découvrir tout cela, et bien plus encore, Gigabyte vous donne rendez-vous du 23 au 27 octobre prochain à la Paris Games Week.

PC portables, GPU ou écran : que va présenter Gigabyte à la Paris Games Week ?

Pour cette édition 2024 de la Paris Games Week, Gigabyte n’est pas venu les mains vides et compte bien présenter au public présent sur place les dernières nouveautés issues de son catalogue. Une sélection de GPU, moniteurs et PC qui intègrent les dernières technologies du moment afin de proposer une expérience gaming de pointe.

Gigabyte

Il sera notamment possible de découvrir une configuration entièrement montée avec des composants blancs, du GPU au boitier, et qui peut compter sur le nec plus ultra du constructeur et de son grand frère Aorus. Carte mère Aorus Z890 Pro Ice, GPU Aorus RTX 4080 Super XTREME ICE 16 Go, boitier panoramique Gigabyte C500 Stealth ICE : la puissance sera à l’honneur. Quant à l’affichage, il sera pris en charge par un écran lui aussi paré de blanc : le M27QA ICE de Gigabyte.

Côté laptop, Gigabyte a amené dans ses bagages des machines de toute dernière génération. Des machines équipées de processeurs Intel de 13 et 14ᵉ génération et de GPU Nvidia de série 40 tournées vers la puissance et la performance. Que ce soit pour jouer ou bien prendre en charge des tâches IA.

Ces machines embarquent d’ailleurs la technologie Gigabyte AI qui met l’intelligence artificielle à contribution pour améliorer l’expérience de jeu, que ce soit via un overcloking dynamique ou en optimisant la gestion de l’énergie. Sur le stand, vous pourrez notamment découvrir les modèles Aorus 17X AZG(VG), Aorus 16X et Gigabyte G6X 9KG(VG).

Gigabyte

C’est enfin une sélection d’écrans OLED qui attend les visiteurs du stand Gigabyte. Trois références qui s’échelonnent de 27 à 49 pouces (au format 32:9 pour le plus grand modèle) et qui se démarquent par un excellent contraste, des couleurs éclatantes, des noirs profonds ainsi qu’un temps de réponse faible (0.03 ms) et un taux de rafraîchissement élevé (240 Hz).

Emplacement, animations, invités : tout savoir sur le stand Gigabyte de la Paris Games Week

Pour accompagner et mettre en valeur le matériel exposé, Gigabyte a décidé de mettre en place des animations tout au long de la Paris Games Week. Pour assurer le spectacle, le constructeur a fait appel à une équipe de choc, constituée de joueurs professionnels et d’influenceurs. Sur place, vous pourrez retrouver, voire affronter Bytell, Jackz, Aunni, Valmaster ou encore Scel.

Gigabyte

Les activités prévues se dérouleront dans deux lieux distincts :

sur le stand : là, vous pourrez vous livrer à de la compétition en 1 vs 1 sur Counter Strike 2, participer à un tournoi sur Street Fighter 6 ou disputer des courses sur Forza. De nombreux PC équipés des dernières technologies Aorus et Nvidia vous permettront aussi de vous essayer aux meilleurs jeux du moment dans les meilleures conditions ;

sur la scène : c’est ici que vous pourrez participer à deux expériences durant lesquelles vous affronterez des joueurs pro. Deathmatch à 6 et duel en 1 vs 1 commenté sur Counter Strike 2 ou duel commenté sur Street Fighter 6 vous y attendent, le tout retransmit sur écran géant.

Pour ne rien gâcher, le constructeur proposera des concours pour vous permettre de gagner de nombreux cadeaux durant toute la durée du Paris Games Week.

Pour profiter des animations proposées par Gigabyte, et découvrir ses dernières nouveautés en matière de PC portables, écrans ou GPU, rien de bien compliqué. Du 23 au 27 octobre prochain, il suffit de vous rendre dans le Hall 1 de la Paris Games Week, emplacement 1F70 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, et ce, de 9h à 19h.

Les technologies Nvidia à l’honneur

Afin d’offrir une expérience hors pair aux joueurs qui feront le déplacement, Gigabyte prévoit d’installer de nombreux PC de jeux dotés de configurations haut de gamme. En particulier des GPU RTX de série 40 qui permettent de profiter du plein potentiel des AAA du moment. Deux jeux seront particulièrement mis à l’honneur cette année : Black Myth : Wukong et Star Wars : Outlaws.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des titres qui ont bénéficié du plein soutien de Nvidia et proposent une expérience visuelle extrêmement poussée. DLSS 3, Path Tracing, Ray Reconstruction ou Frame Generation, vous pourrez constater de visu les avantages de ces technologies, que ce soit au niveau de la qualité de l’affichage ou des performances. Un constat que nous avons d’ailleurs pu faire très récemment lorsque nous avons mis à l’épreuve la RTX 4070 Ti de Gigabyte.