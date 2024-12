L’informatique quantique progresse pas à pas. Justement, la nouvelle puce Willow de Google marque une nouvelle étape dans le développement de ces puces. Google suggère que sa puce Willow « ouvrirait une fenêtre sur les univers parallèles » : science-fiction ou réalité ?

L’informatique quantique, ça ressemble à de la science-fiction. Et ce n’est pas si loin de ça. Google a annoncé une nouvelle étape avec sa puce Willow.

Les progrès techniques de Willow

La puce Willow apporte deux améliorations principales. D’abord, elle compte 105 qubits, soit deux fois plus que le modèle précédent. Plus important encore, elle gère mieux les erreurs de calcul, un problème important en informatique quantique. La durée pendant laquelle les qubits conservent leur information (le temps T1) est maintenant de 100 microsecondes, soit cinq fois plus qu’avant.

Pour comprendre pourquoi c’est important : les qubits sont très instables par nature. Imaginez essayer d’empiler des dominos sur une table qui tremble — plus vous en mettez, plus c’est difficile de les garder en place. Avoir des qubits plus stables, c’est comme avoir une table plus stable : ça permet d’aller plus loin.

Des performances à relativiser (façon de parler)

Google annonce avoir réalisé en 5 minutes un calcul qui prendrait des milliards d’années aux ordinateurs classiques. C’est impressionnant, mais il y a un bémol : ce calcul utilise un test créé par Google spécifiquement pour les ordinateurs quantiques. C’est un peu comme comparer la vitesse d’un avion et d’une voiture… en altitude. Le résultat est logique, mais pas forcément pertinent pour les usages quotidiens.

L’affirmation la plus discutable concerne les univers parallèles. Google suggère que les performances de Willow prouvent leur existence. C’est un raccourci risqué : même si la théorie des univers multiples existe en physique quantique, on ne peut pas la prouver avec un simple test informatique.

Google fait un bond conceptuel douteux en suggérant que cela prouve l’existence du multivers. Cette interprétation découle d’une théorie en mécanique quantique, proposée initialement par le physicien David Deutsch (Wikipédia), selon laquelle les calculs quantiques pourraient utiliser la puissance de calcul d’univers parallèles.

Cependant, cette théorie reste spéculative et controversée dans la communauté scientifique.

Les performances de Willow s’expliquent plus simplement par les propriétés fondamentales de la mécanique quantique (superposition et intrication, on en parle un peu plus loin) plutôt que par l’intervention d’univers parallèles.

Qu’est-ce que l’informatique quantique ?

L’informatique quantique se distingue fondamentalement de l’informatique classique dans son fonctionnement.

Dans un ordinateur normal, comme celui que vous utilisez actuellement certainement, l’information est traitée sous forme de bits, qui sont soit 0 soit 1 – comme un interrupteur qui serait soit éteint, soit allumé.

Les qubits, eux, peuvent être dans plusieurs états en même temps, grâce à un phénomène appelé la superposition. C’est un peu comme si l’interrupteur pouvait être à la fois allumé et éteint, ou quelque part entre les deux.

Une autre particularité fascinante est l’intrication quantique. Il faut imaginer deux qubits connectés : quand on modifie l’état de l’un, l’autre change instantanément, même s’ils sont très éloignés l’un de l’autre. C’est cette propriété qui permet théoriquement aux ordinateurs quantiques de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement qu’un ordinateur classique.

Cependant, ces états quantiques sont extrêmement fragiles. La moindre perturbation extérieure (température, vibrations, rayonnements) peut les perturber, d’où l’importance des avancées de Google sur la stabilité des qubits.

La réalité du terrain

Actuellement, Willow ne résout encore aucun problème concret. Google le reconnaît d’ailleurs et précise que leur prochain défi sera de trouver une première application pratique. L’informatique quantique reste un domaine prometteur, mais qui avance étape par étape.

Les améliorations techniques sont réelles : meilleure gestion des erreurs, plus de qubits, plus grande stabilité. Ces progrès sont nécessaires pour un jour avoir des ordinateurs quantiques utiles. Mais nous n’y sommes pas encore.