Bambu Lab P1S : l’une des meilleures imprimantes 3D pour débutants perd 350 € de son prix pour les soldes

Si vous souhaitez investir dans une imprimante 3D, la Bambu Lab P1S semble toute choisie. Simple à installer, cette machine est bien plus intéressante maintenant qu’elle passe à 649 euros au lieu de 999 euros. On la trouve aussi seule à 449 euros.

Si vous êtes amateur dans l’univers des imprimantes 3D, Bambu Lab dispose d’un large catalogue de produits s’adressant à tous les usages et tous les budgets. Le modèle P1S plaît pour ses performances, sa simplicité d’utilisation et son excellent rapport qualité-prix. Il est d’ailleurs plus recommandable avec 350 euros de moins pendant les soldes d’été.

La Bambu Lab P1S, c’est quoi ?

Une imprimante fermée facile à installer

Une bonne qualité d’impression

Des profils pré-enregistrés

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, l’imprimante 3D Bambu Lab P1S version Combo (avec un ensemble d’accessoires pour filaments) se trouve actuellement en promotion à 649 euros sur le site officiel. La machine seule est à 449 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bambu Lab P1S. Le tableau s’actualise automatiquement.

La simplicité incarnée

Avec la Bambu Lab P1S, on est face à une imprimante 3D fermée simple à mettre en route. D’après la marque, il suffit de 15 minutes pour l’installer et c’est confirmé par notre testeur, Ulrich : vous la branchez, vous téléchargez une app, vous connectez un rouleau de filament… et le tour est joué.

Tout est automatisé, la machine gère tout. Elle change de couleurs toute seule, elle gère les déchets, la température… Plus besoin de régler la plaque ou la buse. Tout ce que vous avez à faire c’est de changer les rouleaux et nettoyer le plateau d’impression entre deux impressions avec un peu de liquide vaisselle.

Une bonne qualité d’impression et un lot de personnalisations via l’app

Côté performances, elle est capable d’imprimer jusqu’à 300 degrés pour une vitesse annoncée de 500 mm/s. La qualité d’impression est bonne, elle délivre des pièces avec du détail, même pour de l’impression ABS en imprimante fermée, malgré quelques défauts. Son système de calibration automatique ajuste l’alignement, la pression de la buse et la résonance des vibrations pour optimiser le rendu à chaque impression.

Elle permet aussi de réaliser des pièces sans efforts quelle que soit la réalisation demandée et grâce à son app mobile, vous pouvez télécharger des milliers de modèles, les modifier, lancer l’impression à distance, suivre le processus grâce à une caméra embarquée.

Si l’univers des imprimantes 3D vous intéresse, vous pouvez consulter notre guide pour bien commencer dans ce domaine.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.