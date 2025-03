Voici H2D de Bambu Lab, annoncé comme une révolution dans l’impression 3D

Le compte à rebours est lancé : le H2D de Bambu Lab arrive dans quelques jours.

C’est un produit encore mystériueux, une machine capable de transformer vos idées en objets concrets, avec une précision et une facilité qui défient l’imagination.

C’est ce que promet Bambu Lab avec son tout nouveau modèle, le H2D, dont le lancement est prévu pour le 25 mars 2025. Si vous ne connaissez pas encore Bambu Lab, sachez que cette entreprise chinoise s’est fait un nom dans le monde de l’impression 3D grâce à des imprimantes rapides, fiables et accessibles, comme la fameuse X1C.

Bambu Lab est aussi bien connu pour sa technologie innovante qui permet d’utiliser plusieurs filaments dans une seule impression, notamment grâce à leur système AMS (Automatic Material System). Ce système peut gérer jusqu’à 4 filaments différents en même temps. Et vous branchez plusieurs AMS ensemble, tu peux même aller jusqu’à 16 filaments.

Depuis leur apparition fulgurante sur Kickstarter en 2022, ils ont su conquérir les amateurs et les pros. Aujourd’hui, ils reviennent avec le H2D, et ça fait déjà beaucoup parler.

Un lancement qui joue avec nos nerfs

Bambu Lab a enfin lâché le morceau : le H2D arrive bientôt, pile dans les temps pour respecter leur promesse d’une annonce au premier trimestre 2025. Dès le 25 mars, vous pourrez même passer une précommande, mais attention, le prix reste un grand mystère. Pour l’instant, tout ce qu’on a, c’est une image teasing qui zoome sur un système à double buse. En langage simple, ça veut dire que cette imprimante pourrait utiliser deux filaments en même temps.

Pour faire monter la pression, Bambu Lab a prévu de nous teaser un peu plus. Entre le 18 et le 24 mars, ils vont balancer cinq images promo, histoire de nous faire saliver avant le grand jour.

Si vous traînez sur les forums ou les réseaux sociaux dédiés à l’impression 3D, vous avez sûrement vu que le H2D est le sujet du moment. Ça fait des mois que les passionnés spéculent sur ce modèle, avec des rumeurs qui parlent d’un volume d’impression plus grand (donc des objets plus gros à créer) ou même d’une capacité à gérer des matériaux plus complexes. Bambu Lab, eux, restent muets face aux fuites. Pas un mot pour confirmer ou démentir, ils suivent leur plan comme si de rien n’était.

Il y a aussi des fuites, dont une photo d’une prétendue H2D qui affiche un volume de fabrication de 350 x 320 x 325 mm. Elle serait également équipée d’un AMS chauffé, qui ne s’appelle plus AMS 2 Pro, mais AMS HT. L’image dévoilée semble également montrer un potentiel module de découpe laser. Reste à savoir si toutes les imprimantes H2D seront équipées à la fois de l’AMS HT et d’une découpeuse laser.

Bambu Lab a une réputation à tenir. En quelques années, ils sont passés de nouveaux venus à leaders du marché des imprimantes 3D. Leur secret ? Des machines qui combinent vitesse, précision et une facilité d’utilisation qui rend l’impression 3D accessible même aux débutants. Avec le H2D, ils ont l’occasion de repousser encore les limites, et la pression est énorme.