Chaudement recommandée pour débuter, l’imprimante 3D Bambu Lab A1 Mini est en promo à 200 €

Pour découvrir l’univers de l’impression 3D, le site officiel de Bambu Lab propose son modèle A1 Mini en promo pour 200,68 euros.

Bambu Lab A1 Mini // Source : Bambu Lab

La Bambu Lab A1 Mini est une imprimante 3D ouverte avec une fonction de calibrage automatique qui fait qu’elle s’adresse tout particulièrement aux débutants, mais pas seulement bien sûr. La simplification est poussée à son paroxysme avec une conception plug’n’play qui fait qu’une fois branchée, elle est immédiatement prête à l’emploi. Ce qui justifie qu’elle soit recommandée par la rédaction de Frandroid pour se lancer dans l’aventure. Une recommandation renforcée par la réduction de 121 euros qui vous attend sur le site officiel de la machine.

Les points forts de la Bambu Lab A1 Mini

Elle est très simple à utiliser

Le format compact fait qu’elle ne prend pas beaucoup de place

Un rapport qualité/prix indéniable et imbattable

Une Bambu Lab A1 Mini seule (pas la version combo) coûte 321,68 euros sur le site de la marque. Sauf en ce moment et pour quelques jours où elle se laisse aborder contre 200,68 euros. Si jamais le modèle combo vous intéresse, il est aussi en promo et passe de 493,10 euros à 351,94 euros.

Une imprimante 3D pour bien démarrer

Bambu Lab est arrivé sur le marché de l’impression 3D avec l’A1 Mini, un modèle pensé pour les débutants. Son principal atout est indéniablement la configuration simplifiée qui permet de lancer une impression en seulement 15 minutes après déballage. Elle arrive préassemblée et calibrée d’usine, ce qui évite les réglages complexes qui peuvent décourager les novices. Son volume d’impression de 180 x 180 x 180 mm est modeste, mais suffisant pour de petites créations précises.

L’AMS Lite, optionnel (inclus dans la version combo), ajoute la gestion de plusieurs filaments pour des impressions en couleur, mais il augmente l’encombrement et entraîne une légère perte de matériau à chaque changement. Avec l’imprimante, vous devez utiliser le logiciel Bambu Studio, qui propose des modèles prêts à l’emploi et des réglages avancés pour ceux qui souhaitent plus de contrôle.

Des impressions de qualité et une belle vitesse

L’A1 Mini ne fait pas de compromis sur la performance. Avec une vitesse maximale de 500 mm/s et une compensation active du débit, elle assure des impressions nettes et détaillées. Son système de calibration automatique ajuste l’alignement, la pression de la buse et la résonance des vibrations pour optimiser le rendu à chaque impression.

Le bruit, souvent un problème sur les imprimantes 3D, est ici réduit grâce à un système d’annulation active, rendant son utilisation plus agréable. Elle est en plus compatible avec d’autres logiciels comme Cura, ce qui vous permet d’explorer différentes méthodes d’impression. L’imprimante 3D est en plus équipée d’une structure rigide couplée à une stabilité renforcée. Comme ça, même si vous l’utilisez à haute vitesse, l’intensité des vibrations est réduite et le rendu est plus précis.

Si l’univers des imprimantes 3D vous intéresse, vous pouvez consulter notre guide pour bien commencer dans ce domaine, avec la Bambu Lab A1 Mini en tête de liste.