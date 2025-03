Garmin Instinct 3 Amoled : cette nouvelle montre outdoor, taillée pour l’aventure, est déjà en promo sur Amazon

Annoncée lors du CES de Las Vegas, la Garmin Instinct 3 Amoled est une montre connectée sportive qui vous accompagne partout au tarif de 411,99 euros, au lieu de 449 euros habituellement.

Garmin Instinct 3 // Source : Garmin

Elle a été l’une des stars du CES 2025 et a déjà séduit de nombreux sportifs la Garmin Instinct 3, ici dans sa version AMOLED 45 mm, est une montre complète et endurante. Dans la même gamme il y a une version Solar qui propose un écran secondaire intégré. Sur la version Amoled, vous avez un seul et unique écran, mais qui, comme son nom l’indique, est Amoled pour une meilleure lisibilité. Elle reprend l’interface inaugurée par la Fenix 8 de la même marque et comprend bien sûr de nombreuses fonctions tournées vers le sport. Alors qu’elle est sur le marché depuis quelques semaines seulement, vous pouvez la retrouver avec 8% de remise sur Amazon.

Les avantages de la Garmin Instinct 3 Amoled

Une autonomie de 18 jours en montre connectée, 32h en GPS

Son écran super lumineux de 1,2 pouce lisible en toute circonstance

Toutes les fonctions sportives Garmin sont au rendez-vous

La Garmin Instinct 3 Amoled est une montre connectée qui est disponible depuis le 10 janvier 2025 pour 449,99 euros. Chez Amazon, la version vert d’eau est à 411,99 euros.

Une montre lumineuse pour tous les sports

La Garmin Instinct 3 Amoled modernise la gamme Instinct en intégrant un écran Amoled de 1,2 pouce (390 x 390 pixels), pour des couleurs plus éclatantes et une meilleure lisibilité en plein soleil. Contrairement à la version Solar, elle fait l’impasse sur la recharge solaire, mais conserve une autonomie solide de 18 jours en usage classique, réduite à 7 jours si vous optez pour l’affichage permanent. Son design léger (53 g) et résistant fait qu’elle est au top pour les sportifs même dans les situations les plus extrêmes.

Elle embarque les principaux outils de suivi Garmin : score Body Battery, statut VFC, suivi GPS double fréquence et score de préparation à l’entraînement. En revanche, elle utilise encore le capteur cardio Elevate Gen 4, alors que d’autres modèles haut de gamme ont adopté la cinquième génération. Autre particularité, elle se contrôle exclusivement par boutons physiques, un choix apprécié des puristes, mais peut-être moins intuitif face aux modèles tactiles.

Des fonctions avancées malgré quelques absences

Côté navigation, la Garmin Instinct 3 Amoled propose un GPS précis, malgré l’absence de cartographie intégrée, un inconvénient si vous cherchez un système de navigation avancé. Son autonomie, bien que performante, reste en retrait face à certains modèles concurrents qui dépasse les 30 jours d’utilisation.

En revanche, elle conserve des atouts appréciables, comme la lampe torche intégrée, très utile pour les sorties nocturnes. Avec son écran Amoled et sa nouvelle interface issue de la Fenix 8, cette version mise sur un affichage plus agréable sans sacrifier l’endurance. Donc malgré l’absence de quelques fonctions, ça reste une très bonne montre moderne avec une couleur originale qui rappelle le Master Chief dans Halo.

Pour trouver la montre connectée prête à vous accompagner dans tous vos exploits sportifs, si jamais celle-ci ne répond pas à vos attentes, vous pouvez jeter un œil à notre guide d’achat sur les meilleures tocantes du moment.

