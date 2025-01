Instinct 3 Solar : Garmin lance une montre à l’autonomie infinie

Garmin a présenté, durant le CES 2024, sa nouvelle Instinct 3 Solar, une montre à écran MIP avec une excellente autonomie.

La Garmin Instinct 3 Solar // Source : Garmin

En plus de sa Garmin Instinct 3 Amoled et de la ceinture Garmin HRM 200, la marque américaine a dévoilé, durant le CES de Las Vegas, sa nouvelle montre Instinct à écran MIP et à recharge solaire, la Garmin Instinct 3.

Fort logiquement, cette nouvelle montre vient prendre la relève de la Garmin Instinct 2 lancée en 2022. Elle en reprend donc aussi bien le gabarit résistant, avec une lunette en métal, mais aussi un écran MIP transflectif.

L’un des principaux atouts de cet affichage vient de sa gestion de l’Ă©nergie. Garmin annonce en effet jusqu’Ă 28 jours d’utilisation sur une seule charge pour le modèle 45 mm — 40 jours pour le modèle 50 mm — et, surtout, une autonomie illimitĂ©e grâce Ă la recharge solaire. Il faut dire que la Garmin Instinct 3 Solar conserve l’affichage monochrome dĂ©jĂ utilisĂ© sur les prĂ©cĂ©dentes montres Instinct.

Pas de cartographie, ni de capteur de dernière génération

Concernant les donnĂ©es et scores de santĂ©, la Garmin Instinct 3 Solar reprend les mĂŞmes nouveautĂ©s que la Garmin Instinct 3 Amoled. On va donc retrouver un suivi de gĂ©olocalisation GPS multibande, la gestion du score de prĂ©paration Ă l’entraĂ®nement ou le statut VFC. En revanche, comme sur le modèle plus haut en gamme, la montre ne propose ni la gestion de la cartographie, ni le capteur cardio Elevate Gen 5 — mais uniquement le capteur Elevate Gen 4 — ni mĂŞme d’Ă©cran tactile.

La Garmin Instinct 3 Solar // Source : Garmin

Ă€ l’instar de ce que Garmin propose sur ses Fenix 8 et Fenix 8 Solar, c’est donc essentiellement la technologie d’Ă©cran, l’autonomie et la recharge solaire qui fera la diffĂ©rence entre l’Instinct 3 Amoled et l’Instinct 3 Solar.

Prix et disponibilité de la Garmin Instinct 3 Solar

La Garmin Instinct 3 Solar est par ailleurs proposĂ©e Ă un prix plus attractif. Elle s’affiche en effet Ă partir de 399,99 euros pour le modèle 45 mm et jusqu’Ă 449,99 euros pour la version 50 mm.

Déjà disponible en précommande, la montre sera proposée dans le commerce à compter du 10 janvier.