Garmin lance une nouvelle ceinture cardio, bien plus simple à utiliser

Ă€ l’occasion du CES de Las Vegas, Garmin vient de dĂ©voiler sa nouvelle ceinture de frĂ©quence cardiaque, la Garmin HRM 200. Elle profite d’un nouveau boĂ®tier amovible.

La Garmin HRM 200 // Source : Garmin

Pour mesurer sa frĂ©quence cardiaque durant l’exercice, une montre de sport peut suffire, mais, si on souhaite des donnĂ©es les plus fiables possibles, la ceinture cardio reste le meilleur capteur Ă disposition grâce Ă sa mesure par Ă©lectrodes.

DĂ©jĂ bien rodĂ© Ă l’exercice, Garmin a profitĂ© du CES qui ouvre ses portes ce lundi Ă Las Vegas pour dĂ©voiler un nouveau modèle, la Garmin HRM 200.

Cette ceinture cardio se veut particulièrement simple d’utilisation. Elle va ainsi se contenter de proposer des mesures de frĂ©quence cardiaque classiques et de variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque. Contrairement Ă la ceinture Garmin HRM-Pro Plus, la nouvelle HRM 200 ne propose pas de donnĂ©es de puissance en course Ă pied, d’Ă©quilibre gauche-droite ou de longueur de foulĂ©es lorsqu’elle est connectĂ©e Ă une montre Garmin. Elle se contente par ailleurs d’une Ă©tanchĂ©itĂ© 3 ATM, contre 5 ATM pour le modèle plus haut de gamme.

Une ceinture cardio basique, simple

Cependant, la Garmin HRM 200 se veut Ă©galement plus simple Ă utiliser grâce Ă son module amovible. Concrètement, la partie Ă©lectronique de la ceinture est logĂ©e dans un boĂ®tier que l’on peut retirer si la sangle vient Ă ĂŞtre endommagĂ©e. Il est alors possible de changer simplement de sangle Ă©lastique, sans avoir Ă repasser Ă la caisse pour une ceinture complète comme c’Ă©tait le cas pour les autres modèles de Garmin. En cela, la Garmin HRM 200 reprend le système dĂ©jĂ adoptĂ© par Garmin pour sa Garmin HRM-Dual en 2019, mais aussi par les modèles concurrents de Polar ou Wahoo.

Le module de la Garmin HRM 200 // Source : Garmin La Garmin HRM 200 // Source : Garmin La sangle de la Garmin HRM 200 // Source : Garmin

La nouvelle Garmin HRM 200 est aussi la première ceinture cardio de Garmin Ă se plier Ă la nouvelle rĂ©glementation qui entrera en vigueur en Europe en juillet prochain. Ă€ ce titre, elle intègre un bouton qui va permettre d’authentifier une connexion Bluetooth ou ANT. Elle ne profite par ailleurs pas de la connectivitĂ© ANT+, qui sera mise de cĂ´tĂ© par Garmin Ă compter du 30 juin prochain.

Autre nouveautĂ©, le boĂ®tier est dotĂ© d’une LED qui va clignoter pour indiquer l’Ă©tat de la ceinture, qu’il s’agisse de son appairage Bluetooth, de son autonomie ou des mises Ă jour.

Enfin, du cĂ´tĂ© de l’autonomie, Garmin annonce jusqu’Ă 1 an d’utilisation avec sa ceinture avec une heure d’entraĂ®nement par jour. La HRM 200 se charge Ă l’aide d’une pile bouton au format CR 2032, comme les anciens modèles.

Prix et disponibilité de la Garmin HRM 200

La Garmin HRM 200 est déjà disponible à la vente, proposée en France au prix de 89,99 euros avec sa sangle. Les sangles de remplacement sont quant à elles affichées à 34,99 euros.