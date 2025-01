Instinct E : Garmin lance une montre pas cher pour partir à l’aventure sans se ruiner

Venant compléter la gamme Instinct 3, la nouvelle Garmin Instinct E s’adresse aux plus petits budgets, ou aux utilisateurs avec de plus petits poignets.

La Garmin Instinct E // Source : Garmin

Présent au CES de Las Vegas, Garmin a profité de l’événement pour faire une ribambelle d’annonces liées au sport ou à la santé connectée. La marque américaine en effet profité du grand salon de la tech pour dévoiler sa ceinture Garmin HRM 200, mais aussi ses montres Garmin Instinct 3 Amoled et Garmin Instinct 3 Solar.

Pour compléter la gamme, le constructeur a également dévoilé sa nouvelle montre outdoor d’entrée de gamme, la Garmin Instinct E. À l’instar de ce qui avait déjà été fait pour la Fenix E — modèle d’entrée de gamme de la série Fenix 8 — l’Instinct E se destine à proposer « l’essentiel » de ce que les utilisateurs attendent d’une montre Garmin de la gamme Instinct.

Une montre plus adaptée aux petits poignets

Concrètement, on a donc droit ici à une montre outdoor équipée d’une lunette en plastique et d’un écran MIP transflectif monochrome. La montre est par ailleurs déclinée en deux formats, plus adaptés aux petits poignets :

Garmin Instinct E 40 mm : 41 grammes, écran 0,86 pouce, 166 x 166 pixels, jusqu’à 14 jours d’autonomie

Garmin Instinct E 45 mm : 48 grammes, écran 0,9 pouce, 176 x 176 pixels, jusqu’à 16 jours d’autonomie

Pour rappel, les Instinct 3 Amoled et Solar sont quant à elles proposées en formats 45 et 50 mm. Autre différence avec la Garmin Instinct 3 Solar, la nouvelle Instinct E n’embarque pas de système de charge solaire.

Autre différence avec les modèles plus hauts en gamme, la Garmin Instinct E fait l’impasse sur la lampe torche LED intégrée en haut du boîtier.

La Garmin Instinct E // Source : Garmin La Garmin Instinct E // Source : Garmin

Pour le reste, la Garmin Instinct E reprend les mêmes données et les mêmes scores que les deux autres modèles, avec score de préparation à l’entraînement, analyse de la Body Battery ou statut VFC. En revanche, comme sur les Instinct 3 Amoled et Instinct 3 Solar, la montre ne permet pas l’affichage de la cartographie, pas plus qu’elle n’intègre d’écran tactile. On notera également l’absence de compatibilité GPS multibande.

Prix et disponibilité de la Garmin Instinct E

La Garmin Instinct E est proposée en précommande en deux tailles et deux coloris :

Garmin Instinct E 40 mm : noir ou jaune

Garmin Instinct E 45 mm : noir ou jaune

En version 40 mm comme en 45 mm elle est affichée en France au prix de 299,99 euros.