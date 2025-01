On a vu la montre solaire Garmin à l’autonomie infinie et sa version Amoled

Garmin a frappé fort au CES 2025 de Las Vegas avec trois nouvelles montres connectées dédiées aux sportifs. Nous avons pu nous approcher de la version solaire de l’Instinct 3, mais aussi la version Amoled ainsi que la version E, beaucoup plus abordable.

Garmin Instinct 3 Amoled

Garmin est le leader incontesté lorsqu’il s’agit de montres connectées dédiées à la pratique du sport. Et la version 2025 du CES ne fait pas mentir la marque, qui vient de lancer trois nouvelles toquantes de la gamme Instinct.

Gamme Garmin Instinct 3 (Amoled, Solar et E au premier plan de gauche à droite)

Une autonomie illimitée ou un écran Amoled

On commence avec l’Instinc 3 Solar, qui est bluffante sur le papier, avec une autonomie virtuellement illimitée grâce à la présence de la recharge solaire et son écran MIPS plutôt économe en énergie.

Garmin Instinct 3 Solar 45 et 50 mm

L’Instinct 3 Amoled troque quant à elle l’écran MIPS pour un afficheur Amoled comme son nom l’indique. Et quand on met côte à côte les deux versions de l’Instinct 3, la différence saute aux yeux. La luminosité est plus élevée sur cette dernière, et l’affichage plus plaisant aux yeux, du fait du rendu des couleurs, plus saturées. Malheureusement, elle fait l’impasse sur le capteur solaire.

Garmin Instinct 3 Amoled

L’écran MIPS conserve tout de même un bel avantage lorsqu’il est éteint : la lumière environnante suffit à éclairer la dalle et rendre lisibles les informations comme on peut voir sur les photos ci-dessous, avec un fort éclairage provenant du plafond.

Garmin Instinct 3 Solar écran allumé Garmin Instinct 3 Solar écran éteint

Pour tout le reste, les deux montres sont entièrement identiques. Elles sont disponibles en deux tailles (45 et 50 mm). La seconde conviendra surtout aux (très) grands poignets, ou aux sportifs qui veulent visualiser plus facilement les données lors de l’activité physique. Mais on ne va pas se mentir, elle ne passera pas inaperçue dans une utilisation quotidienne.

Instinct E : plus petite et moins chère

Nous avons également pu voir l’Instinct E, la petite sœur abordable de ce trio. Elle se distingue par ses technologies embarquées, moins nombreuses et plus simples, mais aussi par la taille, puisqu’elle est disponible en 40 ou 45 mm. On ne trouve pas non plus la lampe torche intégrée sur les versions Amoled et Solar. Du côté de l’écran, il faut compter sur une dalle MIPS.

Dans tous les cas, la sensation de solidité est présente, Quelle que soit la version essayée au poignet. Cette nouvelle gamme devrait donc plutît bien fonctionner commercialement, surtout qu’elle démarre à partir de 299 euros pour l’Instinct E (40 et 45 mm), 399 euros pour l’Instinct Solar et 449 pour la version Amoled. Il faut ajouter 50 euros de plus sur ces deux dernières pour passer à la version 50 mm au lieu de 45 mm.