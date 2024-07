Cet accessoire connecté va simplifier la vie des coureurs et cyclistes

Le constructeur Wahoo a lancé une nouvelle ceinture cardio qui ne nécessite pas de pile pour l'alimenter, mais profite d'une batterie rechargeable.

Si les montres, bracelets et bagues connectées permettant depuis plusieurs années de mesurer sa fréquence cardiaque durant les entraînements sportifs, ces appareils utilisent cependant des capteurs optiques. En cela, de nombreux sportifs ont tendance à favoriser un autre type d’appareils pour les mesures de fréquence cardiaque : une ceinture cardio thoracique, dotée d’électrodes.

Ces ceintures ont le mérite d’apporter non seulement une meilleure précision, davantage de fiabilité et moins de latence, mais également de se connecter directement à une montre de sport ou un smartphone. En plus des données de fréquence cardiaque, les ceintures peuvent également analyser la variabilité de la fréquence cardiaque. Seulement, les ceintures proposées jusqu’à présent sur le marché, qu’il s’agisse de la Garmin HRM-Pro Plus ou de la Polar H10+, présentent un souci de taille : elles ne s’alimentent que par une pile bouton.

C’est là qu’intervient le constructeur américain Wahoo, spécialisé dans les appareils connectés dédiés au sport. Il a en effet présenté il y a quelques semaines un nouveau modèle de ceinture cardio thoracique, la Wahoo Trackr HRM. Il ne s’agit pas de la première ceinture du genre par Wahoo, qui proposait déjà la Wahoo Tickr HRM, mais cette nouvelle version est la première du genre à pouvoir se recharger directement à l’aide d’une batterie intégrée.

Jusqu’à 100 heures d’autonomie avec batterie rechargeable

Concrètement, Wahoo promet jusqu’à 100 heures de suivi d’activité une fois la ceinture activée, avec la possibilité de recharger le capteur à l’aide de connecteurs. À l’instar de la Polar H10+, le capteur peut par ailleurs être retiré de la sangle pour permettre de changer de ceinture au cas où elle viendrait à s’abîmer avec le temps.

Du côté des fonctionnalités, la ceinture cardio Wahoo Trackr HRM permet jusqu’à trois connexions simultanées et prend en charge les protocoles Bluetooth et ANT+ pour transmettre aussi bien les données de fréquence cardiaque à un smartphone qu’à une montre ou un compteur vélo. La ceinture est également certifiée IPX7 et peut donc s’utiliser sans peine sous la pluie. Elle n’est cependant pas conseillée pour de la natation. Enfin, la ceinture sera adaptée aux tours de torse jusqu’à 127 cm de diamètre.

La nouvelle ceinture Wahoo Trackr HRM est disponible en France au prix de 89,99 euros depuis la fin du mois de juin.