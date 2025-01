Garmin met fin à ce standard bien pratique pour les capteurs sportifs

Propriétaire du protocole ANT+, Garmin a décidé de mettre fin à la certification de nouveaux capteurs face à la croissance du Bluetooth LE.

La Garmin Forerunner 265 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour communiquer entre eux, les appareils dédiés au sport utilisent généralement un protocole de communication sans fil, l’ANT+. Utilisé aussi bien pour des montres de sport, des ceintures cardio, des capteurs de puissance à vélo ou des tapis de course, ce protocole est cependant amené à disparaître.

En effet, dans un article publié en fin de semaine dernière, ANT Wireless a annoncé des « changements » de taille concernant l’avenir de ce standard :

Le programme de membre d’ANT+ et les programmes de certifications de produits ANT+, ainsi que le support associé à l’ingénierie cesseront le 30 juin 2025.

De fait, Garmin, propriétaire d’ANT Wireless, ne permettra donc plus à de nouveaux produits d’être compatibles avec son protocole de communication sans fil à compter du 30 juin prochain.

Le constructeur cite, parmi les raisons de l’abandon d’ANT+, un « changement de régulation qui requiert un redéveloppement substantiel d’ANT+ qui couperait alors la compatibilité établie dans l’écosystème de produits ».

Plus concrètement, comme le souligne le site DCRainmaker, une directive européenne sur les équipements radio impose désormais l’authentification et le chiffrement des données personnelles. Or, jusqu’à présent, les équipements ANT+ se passaient de cette authentification.

Les équipements actuels continueront à fonctionner

Pour les utilisateurs, cela ne devrait pas changer grand-chose. Les ceintures cardio, les montres, les compteurs GPS pour vélo ou les capteurs de puissance compatibles ANT+ continueront de fonctionner. Néanmoins, cela marque la fin du développement de cette technologie lancée en 2004.

La Polar H10+ et la Garmin HRM-Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Par ailleurs, le protocole ANT+ subissait déjà, depuis quelques années, la concurrence croissante du Bluetooth LE dans le domaine du sport. Désormais, le Bluetooth permet de connecter plusieurs appareils entre eux, il est également compatible avec les smartphones et propose un développement plus simple, ouvert, et sans licence, pour les constructeurs.

Garmin, pourtant propriétaire de l’ANT+, a déjà franchi le pas il y a quelques années en proposant dorénavant une connexion Bluetooth LE en plus de l’ANT+ sur ses propres capteurs. C’est le cas depuis la ceinture Garmin HRM-Dual, lancée par le constructeur américain en 2029 avec une compatibilité ANT+ et Bluetooth.