Intersport enlève 180 € à la Garmin Fenix 7S, une montre connectée parfaite pour les sportifs

La Garmin Fenix 7S figure encore parmi les meilleures montres connectées dédiées aux sportifs aguerris, grâce à ses nombreux modes originaux et à ses données très précises. En ce moment, on peut la trouver à un meilleur prix : Intersport la propose en effet à 419,99 euros au lieu de 699 euros.

La Garmin Fenix 7, un poil plus grosse que la Fenix 7S. // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Fonctionnalités qui sortent du lot, prise en charge de nombreux sports (même les plus inattendus), précision des données récoltées… La Garmin Fenix 7S, dévoilée en 2022, est résolument taillée pour celles et ceux qui placent le sport au centre de leur quotidien. Elle parvient ainsi à se démarquer de la concurrence grâce à une fiche technique ultra-complète. Et malgré la sortie récente de son héritière, la Garmin Fenix 8, elle reste toujours aussi recommandable, surtout quand on la trouve avec 180 euros de réduction par rapport à son prix de sortie.

Les points forts de la Garmin Fenix 7S

Une montre robuste

Un GPS très précis

Des modes originaux (Stamina, Race Trend Predictor…)

Lancée à 699 euros, la Garmin Fenix 7S est aujourd’hui disponible en promotion à 419,99 euros chez Intersport.

La plus petite, mais pas la plus faible

La Garmin Fenix 7S est le plus petit modèle de la gamme Fenix 7 avec son boîtier de 42 mm. Elle est donc davantage adaptée aux poignets fins, contrairement à la Fenix 7 et son boîtier de 47 mm assez massif. Mais malgré sa taille plus contenue, la Fenix 7S adopte tout de même le look très sportif et baroudeur qui caractérise les modèles de la série. Elle peut même se vanter d’avoir une carrure robuste ; elle bénéficie d’ailleurs d’une certification d’étanchéité 10 ATM, ce qui lui permet d’accompagner les nageurs lors de sessions de plongée jusqu’à une profondeur de 100 mètres.

Côté écran, on a droit à une dalle de 1,2 pouce (240 x 240 pixels), qui est tactile pour faciliter la navigation. Notez aussi qu’elle est dotée de la technologie MIP transflectif, comme les anciennes séries Fenix : plus la luminosité ambiante est élevée, plus l’écran est lisible. Certes, les couleurs ne sont pas aussi vibrantes que sur une dalle OLED, mais au moins, ce type d’affichage permet à la montre d’offrir une meilleure autonomie.

Une tocante ultra-complète pour tous les sportifs

La Garmin Fenix 7S embarque, sans surprise, une multitude de capteurs, comme toute bonne montre connectée. Elle peut ainsi calculer le nombre de pas, mesurer la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), analyser la qualité du sommeil et même suivre le cycle menstruel. Plusieurs modes lui permettent toutefois de se différencier des autres montres comme le Health Snapshot, qui enregistre plusieurs métriques clés en même temps, ou encore la Body Battery, qui représente votre réserve d’énergie.

La Fenix 7S embarque également des modes qui devraient ravir les sportifs, comme le Stamina, qui affiche en continu votre jauge d’énergie restante lorsque vous faites de la course à pied ou du vélo, ou encore le Trend Race Predictor, qui affiche une estimation actuelle de votre meilleur chrono pour courir des distances clés. D’autres disciplines sportives sont évidemment reconnues par la montre, véritable coach virtuel, qui peut vous épauler avec des modes dédiés à la natation, l’aviron, le ski, le golf, l’escalade ou encore le surf. Un GPS est par ailleurs intégré, bien sûr, et se révèle particulièrement précis. Enfin, côté endurance, la montre est en théorie capable d’offrir jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre connectée et jusqu’à 37 heures avec le GPS activé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Fenix 7, également valable pour la Garmin Fenix 7S.

