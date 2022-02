Garmin sort une montre à « l’autonomie infinie »… mais sous certaines conditions

Garmin présente les Instinct 2 et Intinct 2S, une série de montre à l'autonomie très prometteuse.

Cela ressemble à une promesse de film de science-fiction. Une montre connectée qui jamais, au grand jamais, ne tombe à court de batterie. Même les horlogers suisses n’ont jamais osé en rêver. S’il faudra bien sûr le vérifier lors des tests, c’est la promesse que fait Garmin avec sa nouvelle série, Garmin Instinct 2.

Pensée avec un design minimaliste, la gamme propose deux tailles de bracelets : 45 mm avec l’Instinct 2 et 40 mm si vous choisissez l’Instinct 2S. Les deux sont d’ailleurs disponibles à la fois en version solaire et non solaire.

D’entrée de jeu, il convient de préciser que « la batterie illimitée » est seulement possible sur le modèle 45 mm dans des conditions jugées « idéales » par Garmin, à savoir au minimum trois heures de luminosité extérieure avec 50 000 cd/m². Ajoutons que cette promesse concerne bien le mode « smartwatch » de la montre et pas un mode économie d’énergie, ce qui paraît vraiment intéressant.

Les améliorations et capteurs

L’écran LCD a gagné en définition : il passe de 128 x 128 pixels à 176 x 176. Il est protégé par du verre censé être plus résistant également, sans plus de détails. Niveau résistance thermique, l’Instinct 2 répond au standard militaire 810. Elle devrait également permettre de plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Tous les modèles embarquent toute une volée de capteurs de santé, y compris la mesure du VO2 Max, le suivi de l’hydratation, des cycles menstruels ou encore la qualité du sommeil. Pour les applications, il faudra compter sur le Garmin Connect IQ store. Le suivi du stress, et tout un tas d’activités sportives sont aussi de la partie.

En plus du gris, on a le droit à des coloris plutôt acidulés avec du vert citron et du bleu vert. Il est également possible de demander un modèle customisé, avec près de 240 combinaisons différentes. Certains coloris n’embarquent pas les capacités de recharge solaire, il faudra donc bien faire attention lors de son choix si on est intéressé par cela.

Pour se procurer une montre de la série Garmin Instinct 2, le ticket d’entrée est plutôt élevé, puisqu’il se situe à 349,99 euros sans l’énergie solaire et 449,99 euros avec.

