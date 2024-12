Avec un budget de 200 € environ, lequel de ses 2 smartphones entrée de gamme en promo choisir pour Noël ?

Le OnePlus Nord CE4 Lite et le Nothing CMF Phone (1) sont des smartphones entrée de gamme qui offrent des prestations équilibrées et solides au quotidien. Tous les deux en promotions pour environ 200 euros, pour lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Nothing CMF Phone 1 vs OnePlus Nord CE 4 Lite // Source : Frandroid

Si vous êtes à la recherche d’un appareil avec une fiche technique équilibré à un prix relativement contenu pour les fêtes de fin d’année, nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants : le Nothing CMF Phone 1 et le OnePlus Nord CE 4 Lite. Le premier figure dans le TOP 3 de notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros, et le second, a obtenu la note de 7/10 à notre test, ce qui en fait un bon produit.

Ces deux appareils sont actuellement en promotion, et ont chacun leurs qualités et leurs défauts qui pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif pour vous aider à déterminer quel est le meilleur smartphone ?

Les smartphones en promotions

Deux jolis produits, dont un qui se démarque davantage

Déclinaison abordable du OnePlus Nord 4, le OnePlus Nord CE 4 Lite arbore un design classique et épurée, sans fioritures, avec un dos joliment travaillé. S’il n’est pas des plus originales, celui de Nothing opte pour un concept atypique. Le CMF Phone 1 sait se démarquer des autres avec sa coque démontable avec même un petit élément pour accrocher des accessoires comme une lanière, un pied ainsi qu’un porte-cartes. Un concept sympathique, mais pas réellement utile… En revanche, c’est un smartphone qui prend beaucoup de place en main, mais les finitions sont bonnes.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur la partie photo, le téléphone de Nothing s’appuie sur un capteur principal Sony de 50 Mpx, et un capteur de portrait x2 de 2 Mpx. Dans l’ensemble, les couleurs sont plutôt bonnes, le mode portrait est assez bon et le mode nuit passable. On regrette l’absence de capteur ultra-grand-angle, mais pas du tout l’absence de capteur macro. Quant à son rival, le bloc photo est sûrement ce qui lui fait le plus défaut avec un grand angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour les photos de jour avec une bonne luminosité, il fait le taf. Par contre, de nuit, c’est une tout autre histoire.

Deux beaux écrans agréables à utiliser

En face avant, on découvre deux appareils avec des écrans avec un poinçon centré dans la partie haute de l’affichage, aussi discret que les bords sont maitrisés, « l’effet menton » n’est pas trop présent et arrive à se faire oublier.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans le détail, le Nord CE 4 Lite possède une belle dalle Amoled à 120 Hz assez bien calibrée, malgré une légère dérive vers les bleus. Nous avons apprécié une jolie finesse d’affichage et une luminosité appréciable pour les usages en plein jour ou pour profiter du HDR. Celui de la firme de Carl Pei n’a pas à rougir face à son rival, pour le prix, c’est du tout bon. On a un écran Amoled à 120 Hz qui offre une belle couverture colorimétrique et une excellente fidélité des couleurs. On regrette le manque de luminosité, qui reste très correct.

Pour ce qui est de la partie logicielle, le CMF Phone 1 tourne sous Nothing OS 2.6 basé sur Android 14. L’interface propose des widgets très pratiques et bien pensés, y compris pour l’écran de verrouillage. Pas d’applications publicitaires préinstallées à moins de 250 euros, c’est agréable. Seul point regrettable, la durée de suivi logiciel est de deux mises à jour d’Android et trois années de patchs de sécurité. Sur le Nord CE 4 Lite, on retrouve le couple OxygenOS 14.1 et Android 14, un duo toujours aussi efficace. Les options de personnalisation sont assez nombreuses. Il y a un peu trop de bloatware à notre goût, mais il fait mieux que son rival en termes de suivi logiciel : 4 ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité.

De grosses performances chez Nothing

Pour faire tourner son appareil, OnePlus a choisi la puce Snapdragon 695 de chez Qualcomm, avec 8 Go de mémoire vive. Un processeur qui n’est plus tout jeune, mais qui a déjà fait ses preuves. Le téléphone est fluide dans la majorité des usages, excepté les jeux 3D gourmands, où Fortnite tourne à 30 fps sans difficulté ni faiblesse en mode moyen.

En choisissant la puce MediaTek Dimensity 7300 5G, Nothing propose là le smartphone le plus puissant de sa gamme. Sur tous les benchmarks que nous avons réalisés, le smartphone a su se hisser devant ses concurrents directs, même à aller sur le terrain du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, qu’on trouve quand même à 400 euros. Il se montre réactif au quotidien, et en jeu, on peut jouer à Fortnite en qualité graphique moyenne à 30 FPS maximum.

Une bonne autonomie sur les deux, mais un avec une charge plus faiblarde

L’autonomie est souvent l’un des critères les plus importants à prendre en compte, et ici, les deux téléphones ne déçoivent pas.

Pour en profiter pleinement, Nothing a doté son CMF Phone 1 d’une grosse batterie de 5 000 mAh. Du côté de OnePlus, on retrouve un accumulateur de 5 110 mAh, mais ce n’est pas pour autant que le CMF Phone 1 est moins endurant. Vous avez là deux fidèles compagnons, qui peuvent tenir une journée complète avec un usage mixte.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et s’il a un coup de mou, le Nord CE 4 Lite peut compter sur la charge rapide de 80 Watts, qui permet une recharge à 100 % en 50 minutes. Le CMF Phone 1 quant à lui se contente de 33 W, avec lequel 20 minutes suffissent pour atteindre 50 % de batterie.

Nothing ou OnePlus ? Lequel finira sous le sapin ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins.

Par exemple, si vous souhaitez un smartphone qui sort de l’ordinaire, le CMF Phone 1 de Nothing opte pour un concept original et cool : changer de coque, le personnaliser en ajoutant des accessoires… Tout cela est possible, en revanche, cela peut vite faire monter la facture. Pour son prix, c’est un bon smartphone, avec un très bel écran et une interface simpliste, mais avec des widgets bien pensés. Seul hic, sa longévité logicielle limitée à deux ans et l’absence de NFC.

En se tournant vers le OnePlus Nord CE 4 Lite, bien qu’il ne sorte pas du lot, vous avez un smartphone soigné, qui offre des prestations équilibrées et solides au quotidien. Son vrai point noir se loge dans sa partie photo. Les clichés rendus sont vraiment moyens peu importe le mode sollicité. Il mise avant tout sur l’autonomie et la charge rapide, et n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Quant à son interface logicielle, toujours aussi agréable, offre quatre années de mises à jour majeures.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le smartphone de Nothing ou de la marque OnePlus ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.