Les Nothing Phone (2) et Phone (2a) gagnent cinq nouvelles fonctions avec cette mise à jour

Nothing OS passe en version 2.6 sur les Phone (2) et Phone (2a). Outre des corrections de bugs, il gagne quelques fonctionnalités et des optimisations dans son application appareil photo.

Nothing déploie une nouvelle mise à jour pour les Nothing Phone (2) et Phone (2a). Leur logiciel Nothing OS passe en version 2.6. Basé sur Android 14, il apporte quelques fonctionnalités à ce bon smartphone.

Celles-ci sont au nombre de cinq :

un accès en jeu au Mode Jeu

un mode de charge personnalisé

un affichage contextuel

suppression des fonds d’écran personnalisés

indicateur de batterie pour les produits CMF dans les réglages rapides

Mode jeu

Les Nothing Phone (2) et Phone (2a) gagnent un accès rapide aux réglages du Mode Jeu. Il apparaît sous la forme d’une petite barre qui vient s’afficher sur le côté de l’écran en cours de jeu. Elle permet d’appeler un tableau de bord qui apporte quelques fonctions rapides d’optimisation.

On peut notamment basculer en mode performance, lequel donne la priorité au jeu lancé, mais aussi ne montrer les appels entrants que dans une notification et pas en plein écran, réduire les notifications, verrouiller la luminosité et enregistrer l’écran.

Le Mode Jeu est disponible automatiquement avec les jeux téléchargés depuis le Play Store. Pour ceux installés en apk, il faut les ajouter manuellement en suivant ce cheminement : Paramètres > Système > Mode Jeu > Applications > Ajouter des applications

Mode de charge personnalisée

Il est désormais possible de fixer un seuil maximal de charge. Il se définit dans le menu batterie du téléphone. On peut mettre une limite à 70, 80 ou 90 %, de quoi préserver la batterie du Nothing Phone (2).

Affichage contextuel

Nothing ajoute la possibilité d’afficher des applications dans un menu pop-up en le déplaçant simplement depuis le menu du multitâche.

Fonds d’écran personnalisé

Nothing OS permet de créer des fonds d’écran personnalisés. Ceux-ci sont limités à 99 modèles. Nothing permet aujourd’hui d’en supprimer pour ne pas se retrouver à court de place dans cette liste.

Indicateur de batterie Bluetooth

Les accessoires CMF — sous-marque de Nothing — sont désormais reconnus par Nothing OS qui peut afficher leur capacité de charge restante dans la bulle Bluetooth du tiroir des réglages rapides.

À ces nouvelles fonctions s’ajoute une petite liste de corrections de bugs et d’optimisations. Le mode faible latence des écouteurs Nothing a été amélioré et Nothing a ajouté un mode vif dans son application appareil photo afin d’améliorer la luminosité et le dynamisme des clichés.

En corrections majeures, on relève la suppression du problème d’appels dans WhatsApp, le réglage du flou qui était incorrect sur le mode Portrait ou encore la stabilisation des capteurs photo.

Comment installer Nothing OS 2.6 ?

Cette mise à jour pèse 87 Mo pour le Phone (2) et 160 Mo pour le Phone (2a).

Pour l’installer, il suffit de se rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel. Si la mise à jour est disponible, une pastille rouge s’affichera à côté de la vignette Nothing OS.