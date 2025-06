Soundcore Motion X600 : cette enceinte Bluetooth étanche notée 9/10 est parfaite pour l’été, surtout à ce prix

Avec son grave puissant, la large scène sonore qu’elle offre ou encore sa robustesse, la Soundcore Motion X600 fait clairement partie des meilleures enceintes Bluetooth pour les beaux jours. En plus, on la trouve Ă 119,99 euros au lieu de 169,99 euros sur Amazon.

L’Ă©tĂ© approche Ă grands pas, et avec lui les traditionnelles journĂ©es en bord de mer qui sont bien plus apprĂ©ciables avec un fond musical aux petits oignons. Pour en profiter pleinement, mieux vaut miser sur une enceinte Bluetooth Ă©tanche bien efficace, Ă l’image de la Soundcore Motion X600, qui offre un son spatial franchement rĂ©ussi et des basses puissantes. Ce modèle, testĂ© et validĂ© par nos soins, est en ce moment en promo Ă -29 %.

Pourquoi on recommande la Soundcore Motion X600

Pour son étanchéité

Pour la scène sonore bien vaste qu’elle promet

Pour ce son puissant dans le grave

Auparavant proposĂ©e Ă 169,99 euros, la Soundcore Motion X600 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 119,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Soundcore Motion X600. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’enceinte pratique Ă apporter près de la piscine

Avec son poids de 2,3 kg et sa grande poignée solide, la Soundcore Motion X600 fait partie de ces enceintes Bluetooth très faciles à emporter partout. Côté design, la marque a misé sur un look mi-rétro, mi-moderne, avec ses airs de poste radio. Sur sa façade arrière, on trouve un port USB-C de charge et une entrée mini-jack 3,5 mm.

Le vrai point fort de ce design, c’est Ă©videmment cette certification IPX7. La Soundcore Motion X600 est donc Ă©tanche Ă l’eau et peut ĂŞtre posĂ©e près d’une piscine ou Ă la mer sans craindre les Ă©claboussures ou l’immersion momentanĂ©e. Une enceinte parfaite pour l’Ă©tĂ©, donc. CĂ´tĂ© autonomie, l’enceinte a tenu 8 heures, avec 50 % du volume, lors de notre test. C’est moins que ce que promet la marque, mais c’est tout de mĂŞme largement suffisant.

Un son 3D vraiment agréable

CĂ´tĂ© audio, la Soundcore Motion X600 embarque cinq transducteurs actifs, associĂ©s Ă cinq amplificateurs, qui lui permettent de dĂ©livrer un son clair et prĂ©cis, et mĂŞme vraiment dynamique. Le son est puissant dans le grave, linĂ©aire dans le mĂ©dium et doux dans l’aigu. Sachez aussi que si la Soundcore Motion X600 a reçu le label Hi-Res Audio, ce qui lui permet donc de diffuser un son HD, la frĂ©quence de 40 kHz vantĂ©e par Anker n’apporte pas grand-chose.

L’enceinte prend par ailleurs en charge le codec Sony LDAC, une bonne chose pour les possesseurs de smartphones Android, mais lĂ encore, les diffĂ©rences entre les musiques diffusĂ©es en LDAC et en transmission SBC sont peu audibles. On s’attardera bien plus sur le son spatial rĂ©ellement maĂ®trisĂ© que l’enceinte propose. Sa configuration lui permet de diffuser du son dans toutes les directions, ce qui renforce considĂ©rablement l’immersion.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Soundcore Motion X600.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.