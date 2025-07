Voici à quoi devrait ressembler la prochaine action cam d’Insta360

L’Insta360 Go Ultra (successeur de l’Insta360 Go 3S) ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez.

Insta360 Go Ultra // Source : Android Headlines

De nouveaux rendus nous offrent un aperçu de la future remplaçante de l’Insta360 Go 3S. Si nous pouvions nous attendre à une Insta360 Go 4 ou Go 4S, la caméra d’action atypique aurait finalement un nom différent : l’Insta360 Go Ultra. Cette dernière ne devrait plus tarder à arriver, avec l’IFA 2025.

Nouveau look, même concept

Android Headlines a publié des rendus de l’Insta360 Go Ultra, la prochaine caméra d’action de la marque, quelques semaines avant son officialisation, de quoi avoir un aperçu de la remplaçante de l’Insta360 Go 3S.

L’Insta360 Go 3S // Source : Insta360

Côté design, le boitier semble garder un format similaire, tout étant complètement revu. Pour autant, on garde ici la même formule : une action cam avec un bloc caméra détachable.

Cette dernière abandonne la forme oblongue de celle de son prédécesseur, pour adopter une forme carrée, avec les angles arrondis et une taille plus imposante. Elle garderait sa capacité à pouvoir s’accrocher à un t-shirt ou un sac par exemple.

Le boitier principal continue sur cette lignée. Si on garde l’écran pivotant (qui semble plus grand que l’ancien) pour une utilisation « selfie », l’ergonomie semble être retravaillée. Une sorte de grip est présente sur ce dernier, qui peut offrir un meilleur confort d’usage avec la main droite (n’en déplaise aux gauchers).

Côté technique, nous avons peu d’informations disponibles. On peut toutefois deviner (par le bloc caméra agrandi) qualité vidéo en 4k 60 fps, soit une amélioration par rapport aux 4K 30 fps du modèle actuel.

L’Insta360 Go Ultra devrait être disponible avec deux coloris : blanc et noir. Avec l’approche de l’IFA 2025, on peut s’attendre à une officialisation entre août et septembre, avec un tarif proche de l’actuelle, soit aux alentours de 400 euros en pack standard.

