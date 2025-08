yoose : le spécialiste du rasoir compact arrive (enfin) en France

Vous ne connaissez sans doute pas la marque yoose et ses produits, et pourtant. Depuis 2020, la firme chinoise est pionnière dans le domaine des appareils de rasages compacts.

Mini 2.0 // Source : yoose

Besoin de vous débarrasser de quelques poils disgracieux avant un date ? D’effacer cette barbe de deux jours avant une réunion importante ? Ou tout simplement de discipliner votre barbe durant un voyage à l’autre bout du monde ? Entretenir sa pilosité n’est pas toujours une tâche aisée, surtout lorsqu’on est en déplacement ou que l’on a peu de temps. Les rasoirs traditionnels demandent un minimum d’organisation, tandis que les tondeuses standard sont souvent volumineuses et encombrantes.

C’est de ce constat, et avec l’envie de proposer une solution de rasage simple, innovante, efficace et facilement transportable qu’est né yoose. Après cinq années d’existence et près de 6 millions de clients conquis par cette proposition, la marque semble avoir réussi son pari.

Un succès que yoose semble bien décidé à exporter dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe et en France. Depuis peu, le catalogue du constructeur et ses produits phares, comme le Mini 2.0, est en effet disponible en nos vertes contrées. Et la bonne nouvelle, c’est que ce lancement s’accompagne d’une grande vague de promotion pour vous permettre de découvrir les produits de yoose à prix réduit.

yoose : la marque de petit rasoir qui a tout d’une grande

Fondé à Shenzhen (en Chine donc), yoose est une firme spécialisée dans les appareils de rasages électriques dont la création remonte à cinq ans. Une existence assez courte comparée à d’autres marques historiques du secteur, mais qui lui a suffi pour s’imposer sur le segment très précis des appareils compacts (aussi appelés mini), d’abord en Chine, puis à travers le monde. Un succès salué à de nombreuses reprises puisque yoose a remporté de nombreuses distinctions au fil des années, entre Red Dot Award, Goldpin Award, If Design Award et Good Design Award.

Pour arriver à ce résultat, yoose a misé sur plusieurs choses : un design unique et racé (loin des standards du milieu), un format compact à l’extrême et surtout, une réalisation technique haut de gamme, qui mêle précision et technologies dernier cri pour chaque modèle.

C’est pour cela que la plupart des modèles embarquent un moteur puissant (jusqu’à 8 000 tours minute), des lames auto-affûtantes en acier allemand, ainsi qu’une batterie rechargeable par USB-C. Le tout dans un châssis certifié IPX7 qui garantit sa résistance à l’eau et donc, sa robustesse en extérieur.

Mini 2.0 x Pokemon (pas encore disponible sur la boutique française) // Source : yoose

Afin de se démarquer un peu plus de la concurrence, et offrir une expérience unique en son genre, yoose a aussi grandement misé sur l’esthétique de ses produits. Outre un design singulier, la marque réalise aussi régulièrement des collaborations avec des artistes (Keith Harring, par exemple) ou des licences issues de la pop culture (Evangelion, Pokémon). Autant d’éléments qui servent un seul but, situé au cœur même de la proposition de yoose : casser les codes du rasage afin de proposer une expérience de rasage à nulle autre pareil, agréable et efficace ou que l’on soit.

yoose Mini 2.0 : un rasage impeccable partout, tout le temps

Parmi les produits disponibles pour le lancement français de yoose se trouve le Mini 2.0, illustration parfaite de la vision de yoose, et fleuron de son catalogue. Ce rasoir (tout) petit format (environ 6 cm de haut pour 5 cm de large et un peu plus de 2 cm d’épaisseur) se distingue par son design tout en sobriété. Un corps en acier d’un seul tenant, poli à l’extrême pour une finition miroir, une double tête de rasage en acier et… c’est tout. Livré avec un étui en cuir pour le ranger lorsque vous ne l’utilisez pas, le Mini 2.0 se glisse aisément dans une trousse de toilette, un sac ou même une poche, afin de vous accompagner partout où vous allez.

Si ce rasoir est effectivement bien plus petit que la moyenne, cela ne signifie pas que yoose à fait des concessions sur la puissance et la qualité de la coupe. Le Mini 2.0 embarque en effet un moteur magnétique capable de tourner à 8 000 tours par minute qui entraine deux têtes de rasage particulièrement bien pensées. Les lames sont larges, particulièrement affûtées et montées sur un double anneau incurvé pour une coupe ajustée au plus près de la peau (environ 0,1 micron). Mieux, les têtes du rasoir sont montées sur une fixation flexible pour coller en permanence aux courbes du visage et ne manquer aucun poil.

Côté autonomie, le yoose Mini 2.0 peut compter sur une batterie de 400 mAh qui assure, selon le constructeur, jusqu’à 30 jours d’utilisation normale, et jusqu’à une heure d’utilisation continue. Pour la recharge, un simple câble USB-C fait l’affaire, ce qui offre à ce rasoir une certaine polyvalence en la matière. Le constructeur bien évidemment pensé à l’entretien de son rasoir en le dotant d’une tête amovible (grâce à une fixation magnétique). Il suffit de la décrocher pour déloger les poils qui y sont logés (avec la brosse fournie) et de rincer l’ensemble à l’eau. Rien de plus simple.

Pour les amateurs de style, sachez enfin que le Mini 2.0 est disponible en plusieurs coloris. Métal argenté, noir, jaune course, bleu klein ou vert britannique : à vous de choisir le coloris qui colle le mieux à votre style.

yoose arrive en France avec de belles offres de lancement

Pour son arrivée en France, et plus largement en Europe, yoose a mis les petits plats dans les grands avec des offres de lancement pour le moins intéressantes sur une bonne partie de son catalogue. C’est par exemple le cas du yoose Mini 2.0 qui passe de 74,99 euros à 56,99 euros, soit une réduction de 18 euros.

Bounty Hunter Set // Source : yoose

Le constructeur propose aussi son rasoir dans une version Bounty Hunter pour 67,99 euros au lieu de 89,99 euros. Un set inspiré par l’ouest américain qui permet d’obtenir le Mini 2.0 dans une version en laiton dorée, un étui renforcé et une boite en métal avec une illustration en relief sur le thème de la conquête de l’Ouest.

Minni Grooming Kit // Source : yoose

yoose propose également un pack supplémentaire à prix réduit avec le Mini 2.0 Grooming Kit. Un pack qui comprend bien évidemment le Mini 2.0, mais aussi le Nose Trimmer, une petite tondeuse dédiée à l’éradication des poils nasaux. Un petit appareil dans la droite lignée du Mini 2.0 qui bénéficie d’une conception et de finitions, aussi impressionnantes dans un format qui reste extrêmement compact. Un pack idéal pour discipliner les poils de chaque endroit du visage, vendu 72,99 euros le temps du lancement au lieu de 96,99 euros habituellement.

Sachez enfin que yoose propose plusieurs garanties à ses acheteurs européens. Pour commencer, les produits de la marque sont garantis 2 ans, et vous disposez de 30 jours pour les retourner, sans avoir à fournir une quelconque raison, si vous n’êtes pas satisfait.

La boutique en ligne propose le paiement par carte bancaire, mais aussi par Paypal tandis que la livraison est assurée par DHL avec un délai de deux à sept jours. En cas de pépin, sachez enfin que yoose propose un service client par téléphone en anglais et en allemand.