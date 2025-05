Réparez chez vous grâce à l’impression 3D : Philips passe à l’action avec son rasoir le plus vendu

À travers son programme Fixables, le fabricant Philips veut rendre l’accès aux pièces détachées plus facile et plus rapide. Pour ça, une vieille idée remise au gout du jour : utiliser l’impression 3D.

Crédit ; Philips

Avez-vous déjà jeté un appareil en état de fonctionnement, car il lui manquait bêtement une pièce essentielle ? Si oui, alors la « nouvelle » idée de Philips pourrait bien vous séduire. Le fabricant néerlandais vient d’annoncer le lancement d’une initiative consistant à mettre à disposition des modèles de pièces 3D pour certains de ses appareils.

L’idée est de rendre la réparation aussi simple qu’une bête impression 3D relève The Verge. Ce faisant, l’entreprise pourrait éviter la production de tonnes de déchets électroniques inutiles.

Des pièces détachées plus accessibles

Assez limitée pour le moment, puisque seuls quelques talons pour la tondeuse à barbe OneBlade sont disponibles, l’initiative est symboliquement assez intéressante. Partant du constat affiché que, parfois « la réparation semble impossible », Philips veut simplifier les démarches de chasse à la pièce détachée en offrant un accès simple, direct et libre à des modèles 3D adaptés.

En quelques clics vous pouvez donc remettre votre tondeuse d’aplomb, que vous ayez une imprimante 3D à la maison ou non. Grâce à un partenariat avec la firme Prusa Research il est effectivement possible d’imprimer des pièces à la demande. Vous pouvez aussi choisir de passer via des services tiers qui font de l’impression à la pièce. Les modèles 3D sont sous licence libre et peuvent effectivement être utilisés comme bon vous semble.

Crédit : Philips

Si le programme semble surtout être à l’initiative de la branche tchèque de l’entreprise, les fichiers 3D sont disponibles pour tout le monde.

Une initiative et des obligations

Le programme, aussi louable soit-il, n’a rien d’exactement nouveau. Cela fait des années que les aficionados de l’impression 3D modélisent des pièces pour tout un tas de machines et les mettent à disposition librement sur le web. Mais voir une entreprise se saisir de cette opportunité en affichant en plus une vraie volonté de réduction des déchets électroniques est enthousiasmant.

Il faut dire que le fabricant a de moins en moins le choix. En France comme en Europe, des initiatives pour renforcer le droit à la réparation font florès, comme notamment l’indice de réparabilité/durabilité qui conditionne une bonne partie de sa note à la disponibilité des pièces détachées. L’impression 3D peut être un moyen simple et pratique de répondre à ces nouvelles obligations.

Espérons maintenant que Philips aille plus loin dans sa démarche et fournisse plus de pièces pour plus d’appareils. Autrement, réparer plutôt que racheter restera un vœu pieux.