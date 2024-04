Test du Philips OneBlade 360 with Connectivity : le rasoir tondeuse qui se veut assistant barbier

Une tondeuse connectée... Nous étions également très dubitatifs lorsque Philips nous a présenté son rasoir et tondeuse électrique OneBlade With Connectivity. Le constructeur propose ici une offre originale : transformer le duo rasoir connecté et smartphone en un véritable assistant barbier numérique.

La connectivité se glisse partout : dans nos brosses à dents, nos radiateurs, climatiseurs, aspirateurs, mais nous ne nous attendions franchement pas à la tondeuse à barbe connectée. Avec sa gamme OneBlade, Philips s’est positionné comme l’un des leaders du secteur, ciblant un public jeune et en quête de solutions barbe et corps tout-en-un. Avec le OneBlade 360 with Connectivity, le constructeur ose intégrer la connectivité avec une vision originale : faire du duo tondeuse et smartphone un véritable assistant barbier personnel.

Ainsi, que ce soit pour prendre soin de sa peau, de ses poils, vérifier la symétrie de votre barbe ou vous lancer dans un nouveau look, tout est conçu pour devenir plus simple avec le OneBlade 360 with Connectivity. Le testeur a donc laissé pousser sa plus belle toison et assumé les regards sur ses multiples changements de look pilaire, afin de voir si la connectivité représente vraiment un plus au quotidien pour les dandys.

Design et fonctionnalité

Le OneBlade 360 with Connectivity reprend les codes design de la famille de rasoirs, aisément reconnaissable par leur manche qui se rapproche de ceux d’un rasoir classique. En plus d’offrir une prise en main naturelle, c’est le rasoir électrique avec fonction tondeuse le plus léger du marché, pesant 58 g et affichant des dimensions tout aussi légères, avec une base de 2 x 1,8 cm pour 15 cm de longueur lame incluse.

Nous avons un gros bouton rétroéclairé au centre de la face avant. La surface du manche est recouverte d’une zone texturée en caoutchouc au revers, ce qui assure une prise en main impeccable, même si l’appareil est mouillé. Bien que le produit soit intégralement en plastique, les finitions sont impeccables ; le produit est solide et totalement étanche si vous l’utilisez sous la douche.

Outre sa connectivité, le OneBlade 360 conserve les caractéristiques qui ont fait le succès de la gamme : une tête équipée d’une lame vibrante et une batterie Li-ion robuste, assurant une autonomie de 60 minutes pour une heure de charge. Philips promet ainsi une expérience de rasage ininterrompue, alliant précision et confort.

Le rasoir est livré avec une lame OneBlade 360, un sabot réglable, un système de protection pour les zones sensibles (aisselles, pubis) et un sabot corps de 33 mm pour le corps.

De plus, il est accompagné d’une housse de transport rigide, mais cette dernière permet seulement de transporter le rasoir avec une lame et le sabot barbe et rien d’autre, même pas une lame supplémentaire. En outre, contrairement aux housses rigides des brosses à dent connectée de la même marque comme la Philips Sonicare 9900, le boîtier ne propose pas de port USB pour recharger le rasoir. La charge se fait avec un petit câble USB propriétaire, livré sans boîtier d’alimentation et que l’on ne peut placer dans la boîte de rangement. Enfin, le rasoir intègre le Bluetooth 5.0 pour la partie connectivité, ainsi que des capteurs de mouvement.

Application Philips Daily Care

Le OneBlade 360 with Connectivity a besoin de l’application Philips Daily Care pour donner tout son potentiel. Elle permet aux utilisateurs d’explorer une variété de styles de barbe et de moustache, tout en bénéficiant de conseils sur mesure pour l’entretien de leur pilosité faciale. Mais avant cela, passons par la phase d’appairage.

Philips Daily Care Télécharger gratuitement

Au premier lancement, l’application vous propose de connecter votre rasoir et vous demande de l’allumer. La détection est immédiate et l’appairage se réalise automatiquement en quelques secondes. Cela vaut pour Android ; sur iOS, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, et la connexion n’a été effective qu’après plus de 40 tentatives…

Ceci fait, nous arrivons sur la page d’accueil de l’application qui comprend des conseils d’entretien pour sa barbe et permet de commander en quelques clics de nouvelles lames. L’application Daily Care offre un très dispensable journal d’utilisation, mais l’indicateur d’autonomie est particulièrement utile. Il donne même une estimation du nombre de rasages possible.

Surtout, elle donne accès à une fonction qui va utiliser la caméra avant pour vous aider à avoir une parfaite symétrie quand vous taillez votre barbe. Mais avant cela, testez la fonction vitesse de tonte. Elle vous aidera à avoir le meilleur rythme et vitesse de passage pour une efficacité maximale.

La seconde fonction est celle qui va vous aider à adopter un nouveau look. Toujours grâce à la réalité augmentée, votre visage se voit apposer une postiche numérique pour vous donner un aperçu du résultat sur votre visage. C’est, en premier lieu, simplement amusant, comme si nous jouions avec des filtres Snapchat. Puis, nous commençons à étudier sérieusement les différentes architectures proposées et, après quelques avis de proches, nous nous lançons dans l’aventure.

À l’usage

Le OneBlade With Connectivity est à la fois un rasoir, une tondeuse à barbe et de corps. Le tableau de commande est intuitif pour les utilisateurs, se résumant à un seul bouton pour l’activation. Il n’est pas ici question de variations de vitesse ou d’ajouts de lames supplémentaires. Il est à noter qu’un anneau lumineux fournit des indications sur l’état du rasoir, telles qu’une batterie faible ou un jumelage en cours.

Notez que la pollution sonore est raisonnable, nous mesurons environ 59 dB, le micro placé au niveau de l’oreille et la tondeuse sous le menton. Elle monte à 73 dB quand la tondeuse est au niveau des pattes.

L’entretien est simple, un passage sous l’eau devrait suffire. Parfois, vous devrez cependant utiliser une petite brosse pour retirer les poils les plus incrustés, ce qui arrive de plus en plus au fur et à mesure que la lame est utilisée. Attention, les deux pattes qui servent à maintenir la lame au rasoir sont très fragiles et se cassent facilement.

Nous sommes donc partis à la chasse aux surfaces pileuses, en commençant par la barbe.

Tondeuse et rasoir

Le testeur a donc laissé sa barbe pousser jusqu’à dépasser les 2,5 cm de longueur. Le sabot se glisse assez aisément sur la lame ; il faut juste prendre le coup pour ne pas se tromper de sens.

Vient alors le moment difficile, car le sabot permet d’aller de 1 à 10 mm, et avec une barbe fournie et un peu longue, cela prend beaucoup de temps. Le produit est clairement pensé pour les barbes de 1 cm au maximum, ou légèrement plus. Il faut souvent enlever le sabot pour retirer les poils qui gênent la lame. Il nous a fallu plus de trente minutes pour raser à 1 mm, ce qui prend en général 15 minutes avec un OneBlade Pro, par exemple. Toutefois, avec une barbe de 1 cm, l’opération est plus fluide et moins longue. Très bon point, le résultat est dépourvu de la sensation désagréable de poils arrachés qui accompagnent généralement les tondeuses à barbe.

Côté rasage, sur un poil de quelques jours, le OneBlade With Connectivity est un vrai virtuose. En un passage, nous avons un résultat déjà de très bon ton, le second passage étant pour la finition. Le testeur a un poil épais qui rebute habituellement les rasoirs électriques et, ici, en deux ou trois passages, il est satisfait du résultat.

La lame est posée sur une base rotative qui accompagne parfaitement les lignes du visage. Il y a assez de souplesse et de précision pour s’attaquer sans crainte à des finitions comme les coins des lèvres ou tracer une belle ligne droite pour dessiner sa barbe.

Corps et parties sensibles

Nous vous épargnons les photos, mais sans surprise, nous avons ici un excellent rasoir pour le rasage intime. La protection pour les zones sensibles, comme les aisselles, apporte de la douceur au passage de la lame et évite l’effet de poils tirés. Celle pour le corps est tout aussi efficace, mais comme pour le précédent, si le confort est là, cela se paye par plusieurs passages pour un résultat réellement impeccable.

Les looks et la symétrie

La caméra intégrée et l’écran du smartphone, qui fait office ici de miroir numérique, offrent la possibilité de simuler différentes coupes sur son visage à l’aide d’un filtre. Naturellement, les effets sont plus marquants sur une peau rasée de près. Heureusement, il est possible d’ajuster la couleur du filtre pour une meilleure visualisation du résultat, même avec une barbe dense. De plus, le filtre réagit aux mouvements du visage de manière assez rapide, permettant une observation sous divers angles.

En sélectionnant un style de barbe, l’activation du bouton « Aidez-moi à créer ce style » déclenche des instructions détaillées, divisées en étapes, afin d’orienter l’utilisateur dans le processus de taille. Il suffit ensuite de suivre les instructions à la lettre, comme les pointillés qui s’affichent sur votre visage. Les instructions sont claires et très faciles à mettre en œuvre.

Adopter un style devient alors plus simple, avec une fonction de vérification de symétrie pour maintenir l’équilibre de la coupe, aidée par les lignes pointillées.

Toutefois, nous sommes rapidement confrontés aux limites de la réalité augmentée. Tout d’abord, mieux vaut avoir un support pour son smartphone afin de l’avoir bien en face de soi. Ensuite, le tracé affiché sur notre visage reste stable de face ou quand vous tournez le visage. Toutefois, quand nous plaçons le rasoir sur la ligne affichée, celle-ci se décale une ou deux fois sur trois.

En pratique, et en étant précautionneux, il est aisé de suivre le tracé d’origine. N’hésitez pas en cas de doute à retirer la tondeuse du champ de vision de la caméra. Le tracé en pointillé va se repositionner et il devient facile de vérifier son travail avant de continuer. Cela peut paraître fastidieux, mais nous prenons très rapidement le coup de main et insistons sur le fait de ne pas se presser pour éviter tout incident.

Autonomie

Fonctionnant pendant 77 minutes en continu, l’autonomie du rasoir électrique OneBlade 360 with Connectivity se place dans la bonne moyenne du secteur, tout en étant remarquable au vu du gabarit du produit.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La durée nécessaire pour recharger l’appareil dépend grandement du type de chargeur utilisé, le produit étant livré uniquement avec un câble de charge avec une connectique USB-A.

Prix et disponibilité du Philips OneBlade 360 With Connectivity

Le Philips OneBlade With Connectivity est disponible au prix de 79,99 euros et 59,99 euros sans boîtier de transport chez les revendeurs partenaires.