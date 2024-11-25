Amazon déstocke un TV OLED Philips Ambilight de 55 pouces à un prix encore jamais vu auparavant

Le Philips 55OLED759 est un excellent TV 4K équipé de la technologie Ambilight et de toutes les normes vidéos modernes. Actuellement, on le retrouve au plus bas prix sur Amazon : seulement 763 euros.

Ce téléviseur connecté 4K de 55″ par Philips est sur le marché depuis mai 2024, environ, donc plus d’un an. C’est un modèle bien entendu conçu pour tous les types de divertissements, avec un petit twist toutefois : l’Ambilight. Cette technologie permet d’avoir un éclairage LED à l’arrière du téléviseur pour profiter d’une ambiance personnalisée. Si le 55OLED759 vous intéresse, sachez qu’il est actuellement bradé à son meilleur prix.

Ce qu’on apprécie du Philips 55OLED759

Un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz idéal pour le gaming

L’Ambilight, c’est quand même vachement cool

Le petit traitement HDR et la compatibilité FreeSync qui vont bien

Au lieu de 1 799 euros au lancement, puis réduit à 999 euros plus récemment, le TV Philips 55OLED759 est encore moins cher aujourd’hui : seulement 763 euros sur Amazon.

Historique des prix pour le TV Philips 55OLED759 sur Amazon // Source : Keepa.

Un téléviseur qui fait de la lumière pendant les films

Ce qui fait que ce téléviseur Philips 55OLED759 de 55″ se différencie de la concurrence, c’est la technologie Ambilight. Celle-ci est propre à Philips qui propose, malin, des lampes vendues séparément pour simuler cet effet sur les TV concurrents qui n’en sont pas équipés.

Bref, l’Ambilight c’est donc trois LED sur les côtés et le haut du téléviseur, à l’arrière, qui s’allument de différentes façons. La plus cool, c’est de les faire se calquer sur les couleurs émises par l’écran, pour donner l’impression que ces dernières débordent un peu. Mais il y a aussi la possibilité d’avoir une lumière blanche pour un effet contrasté, ou des lumières tamisées pour reposer les yeux. Tout ça se configure selon votre bon vouloir pour avoir l’effet désiré.

Une configuration polyvalente avec un accent pour le gaming

Philips a bien compris qu’un TV n’est pas uniquement conçu pour les programmes classiques, films et séries, mais aussi pour les jeux vidéo. C’est pour ça qu’ils ont inclus une compatibilité FreeSync pour assurer une fluidité de l’image sur vos consoles dernières générations. D’ailleurs, la fréquence de rafraîchissement à 120 fps est là aussi pour régaler.

Vous avez 4 ports HDMI pour brancher tous vos appareils, avec un port compatible ARC/eARC, deux ports HDMI 2.1 et les deux autres HDMI 2.0. Par contre, depuis peu, Philips a abandonné Google TV pour laisser place à son système d’exploitation maison : Titan OS. Pas d’inquiétude toutefois, vous retrouvez toutes les apps populaires, avec forcément un peu moins de flexibilité.

Retrouvez d’autres modèles de TV QLED ou OLED dans notre sélection.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.