Amazon se montre généreux avec ce grand TV Ambilight de Philips bradé à moins de 550 €

La popularité des grands téléviseurs ne cesse de croître et les prix eux, viennent même à baisser ! C’est le cas du TV Philips 65PUS8109 de 65 pouces qui passe de 683 euros à 549 euros seulement chez Amazon.

Philips 65PUS8109 // Source : site officiel

Si vous souhaitez un maximum d’immersion, Philips et sa technologie Ambilight sont parfaits pour se plonger au cœur de l’action. Le modèle 65PUS8109 est un très bon modèle qui peut même plaire aux joueurs et aux joueuses grâce à la prise en charge de l’HDMI 2.1. Si ce TV vous intéresse, sachez que le modèle de 65 pouces bénéficie de 20 % de réduction.

En quoi le Philips 65PUS8109 est-il intéressant ?

Une dalle de 65 pouces immersive avec l’Ambilight

Un écran 4K qui prend en charge les standards HDR10+, HDR HLG et HDR10

Titan OS et un mode de jeu

Au lieu d’un prix barré à 683 euros, le téléviseur Philips 65PUS8109 (2024) est en ce moment en promotion à 549 euros seulement sur le site d’Amazon.

Un TV simple qui pense aux gamers

Le Philips 65PUS8109 ne se distingue pas vraiment de ses concurrents d’un point de vue technique. On a une dalle LCD qui affiche une définition 4K UHD qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Il prend en charge les normes HDR10+, HDR HLG et HDR10 ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

On apprécie la présence de ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. Par contre, la dalle est limitée à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

Et qui mise sur l’immersion

Avec sa grande diagonale de 164 cm environ, il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cet écran de 65 pouces est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Mais avoir un grand écran n’est pas le seul moyen pour obtenir une bonne immersion : la technologie Ambilight vient décupler l’immersion, grâce à un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur. Un halo lumineux se diffuse sur le mur tout autour du téléviseur et s’adapte aux couleurs du programme visionné, rend l’expérience de visionnage encore plus immersive.

Quant à l’interface du téléviseur, on ne retrouve pas Google TV mais la dernière interface maison de la marque : Titan OS. Un OS qui est tout aussi simple d’utilisation avec une navigation fluide. Il donne accès à une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

