Carrefour brade ce TV 4K 55’ Ambilight de Philips à moins de 400 euros

En quête d’un téléviseur pas cher ? Voici le Philips 55PUS8009, un modèle de 55 pouces qui profite de la technologie Ambilight pour apporter une meilleure immersion pendant vos visionnages de films. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il coûte seulement 399 euros grâce à cette offre.

Philips 55PUS8009

Aujourd’hui, l’offre des téléviseurs est de plus en plus diversifiée. Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de dépenser une fortune pour acquérir un TV 4K, c’est même à la portée de quasiment tout le monde et il ne faut plus chercher loin pour trouver son bonheur. La preuve en est avec ce TV de la marque Philips, célèbre pour sa fonction Ambilight, qui se négocie à moins de 400 euros.

Les forces du Philips 55PUS8009

La technologie Ambilight sur 3 côtés pour l’immersion

De la 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une smart TV avec des fonctions gaming

Avec un prix barré à 599,99 euros, le téléviseur Philips 55PUS8009 est aujourd’hui en promotion à 399,99 euros sur le site Carrefour.

Un joli TV avec quelques concessions

Le téléviseur Philips 55PUS8009 jouit d’une bonne qualité de fabrication. Il possède un look minimaliste avec un cadre fin laissant apparaître de fines bordures et reposant sur deux pieds relativement discrets. Sa diagonale de 55 pouces est agréables à regarder et suffisent pour profiter des films et des séries.

Ce modèle fait l’impasse sur le Qled ou l’Oled et utilise une dalle LCD un peu daté, mais qui, avec sa définition 4K HDR, offre une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Un TV avec un truc en plus…

Alors oui, cette référence de la firme néerlandaise est à la peine face à certains concurrents qui proposent une meilleure qualité d’image, mais il a tout de même ce petit truc en plus qui permet de l’apprécier malgré cette impasse. Ce petit truc n’est autre que la fonction Ambilight. Si certains pensent qu’elle est gadget, elle a de quoi changer considérablement l’expérience de visionnage.

Elle apporte une immersion supérieure, grâce à des LED disposées autour et à l’arrière du téléviseur. L’éclairage projeté sur vos murs est synchronisé avec le contenu diffusé à l’écran, et donne l’illusion de prolonger l’image. L’Ambilight fonctionne avec les films et même les jeux vidéo. Il est aussi possible de synchroniser les couleurs avec le son, d’en figer la couleur ou de même d’arborer les couleurs du drapeau d’un pays, lors de la diffusion d’un évènement sportif, par exemple.

Ce TV ne sera pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, puisqu’elle intègre deux ports HDMI 2.1 autorisant seulement le VRR et l’ALLM, mais pas le 120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Enfin, cette smart TV tourne sous Titan OS. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

