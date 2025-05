Un TV QLED Philips Ambilight de 50″ et une barre de son à moins de 400 €, c’est la bonne affaire du jour

Un bon téléviseur, c’est déjà bien. Mais quand il est QLED, 4K, bardé d’Ambilight et livré avec une barre de son Bluetooth en prime ? Là , on commence à parler. Ce pack signé Philips coche les bonnes cases pour se monter un coin ciné chez soi sans saigner le compte en banque, surtout à moins de 400 euros.

C’est devenu une habitude sur les téléviseurs récents : l’image frôle la perfection, mais le son fait peine à entendre. Design affiné oblige, les haut-parleurs sont relégués au second plan, coincés dans une carcasse trop fine pour vibrer comme il faut. Résultat ? On a une scène visuelle grandiose… et des dialogues étouffés dès que la bande-son monte le ton. Dans ce contexte, ce pack signé Philips a tout compris : une dalle QLED 4K lumineuse, l’immersion Ambilight et une barre de son Bluetooth fournie d’emblée et chez PC Componentes le tout est affiché à moins de 400 euros.

Il y a quoi dans ce pack TV Philips ?

Une dalle 4K de 50 pouces QLED

Le magnifique système Ambilight

Une barre de son Bluetooth offerte

Le pack TV Philips 50PUS8209 + barre de son TAB4208 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 385,79 euros sur PC Componentes. Notez que le tĂ©lĂ©viseur seul coĂ»te normalement 449 euros.

L’Ă©cran qui Ă©claire le salon et les pupilles

La Philips 50PUS8209, c’est un téléviseur de 50 pouces qui mise sur une dalle QLED 4K des contrastes solides, et surtout la technologie Ambilight. Ces LED qui projettent les couleurs de l’écran sur le mur donnent une dimension immersive rare, que ce soit sur un film, un jeu ou un clip YouTube à fond les ballons. Et une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir en arrière.

Côté image, on est sur du Quantum Dot, avec une belle gestion HDR (HGL, HDR10, HDR10+) et une fluidité appréciable grâce aux 60 Hz bien calibrés. Pas du 120 Hz gaming haut de gamme, mais suffisamment réactif pour du sport, des séries nerveuses ou une PS5 qui tourne en 4K (avec le support du VRR).

Le système embarqué, c’est Google TV : Interface fluide, accès direct à Netflix, Prime, Disney+, MyCanal… le tout avec Chromecast intégré et contrôle vocal via Assistant Google. On peut même lancer sa série préférée depuis la cuisine.

Une barre de son fourni d’emblĂ©e

Ce téléviseur est accompagné d’une barre de son Bluetooth TAB4208. Ce n’est pas une Sonos Arc, mais elle remplit très correctement son rôle avec des dialogues plus nets, une scène sonore élargie, et assez de coffre pour profiter d’un film sans monter le volume à fond. Idéal pour les salons moyens à petits, ou pour se passer d’un home cinéma encombrant.

Le branchement se fait en Bluetooth, via entrée optique ou HDMI ARC, selon les besoins. L’avantage, c’est qu’elle peut aussi servir d’enceinte pour le smartphone ou la tablette. Un double usage pratique, notamment dans un petit appart.

En résumé ? Un pack complet, simple à installer, bien équilibré entre qualité d’image, ambiance lumineuse et rendu sonore. Le genre d’offre parfaite pour s’équiper ou upgrader son coin salon sans se perdre dans les specs ultra niche.

