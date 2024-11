Test de la Sonos ARC Ultra : l’excellence sonore sans compromis

Plus puissante, plus précise et toujours aussi élégante, la nouvelle barre de son haut de gamme de Sonos fait évoluer sa formule gagnante. Nous avons testé en profondeur cette Sonos ARC Ultra qui promet une expérience sonore immersive sans compromis.

La barre de son Sonos ARC Ultra // Source : Tristan Jacquel

Trois ans après la sortie de la Sonos ARC, le spĂ©cialiste amĂ©ricain du multiroom revient avec une version Ultra de sa barre de son premium. Au programme : une refonte complète de l’architecture sonore avec davantage de transducteurs, un système Sound Motion inĂ©dit pour les basses frĂ©quences et des performances acoustiques revues Ă la hausse.

Face à une concurrence de plus en plus féroce sur le segment des barres de son haut de gamme, Sonos fait-il toujours la différence ?

Sonos Arc Ultra Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une barre de son prêtée par le fabricant.

Sonos Arc Ultra Design, l’Ă©lĂ©gance minimaliste

Fidèle Ă l’ADN esthĂ©tique de la marque, la Sonos ARC Ultra perpĂ©tue la tradition minimaliste qui a fait le succès de sa devancière. Ses 115 centimètres de longueur — trois de plus que l’ARC — lui confèrent une prĂ©sence affirmĂ©e, sans pour autant dominer l’espace. Moins haute d’un centimètre avec seulement 7,5 cm de hauteur, moins profonde Ă©galement, la Sonos ARC Ultra est objectivement une grande enceinte fine et discrète. Avec ces dimensions, elle peut aisĂ©ment trouver une belle place devant un tĂ©lĂ©viseur, sans gĂŞner le rĂ©cepteur infrarouge.

Elle est disponible en noir ou en blanc.

Moins de 8 cm de hauteur pour la Sonos ARC Ultra // Source : Tristan Jacquel

Le choix des matĂ©riaux souligne une volontĂ© de proposer une barre premium ; le PVC n’est utilisĂ© que modĂ©rĂ©ment et c’est l’aluminium brossĂ© qui domine. La grille acoustique du modèle blanc crĂ©Ă©e ainsi un contraste subtil. Si la silhouette gĂ©nĂ©rale reste familière. Qu’elle soit posĂ©e sur un meuble TV ou fixĂ©e au mur grâce Ă son système de montage invisible (disponible en option), l’ARC Ultra fait preuve d’une polyvalence esthĂ©tique Ă©vidente.

La partie supérieure antérieure de la barre abrite trois zones de commandes tactiles, à gauche, au centre et à droite, pour invoquer l’assistant vocal (si l’on décide de l’activer), gérer la lecture et le passage d’une musique à une autre, et enfin ajuster le volume par pressions ou glissement.

La zone tactile de réglage du volume par contact ou glissement de la Sonos ARC Ultra // Source : Tristan Jacquel

La niche de connectique est centrée à l’arrière et invisible. Outre les différentes prises, on y trouve un bouton pour désactiver éventuellement le microphone dédié à l’assistant vocal.

En somme, la Sonos ARC Ultra est une barre discrète et joliment dessinée, à l’instar de sa devancière.

Sonos Arc Ultra Une connectique minimaliste mais suffisante

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sonos a fait simple. Une prise HDMI et c’est tout. L’utilisateur n’aura ainsi pas à se gratter la tête pour savoir s’il doit connecter sa console de jeux, son lecteur Blu-ray, son Apple TV ou son Chromecast à son téléviseur ou à la barre. Avec la Sonos ARC Ultra, toutes les sources vont au téléviseur, qui en transmet le son via sa prise HDMI ARC/eARC. Cela présente l’avantage de limiter le nombre de câbles courant autour de la barre.

Sonos a toutefois pensé aux utilisateurs disposant d’un vieux téléviseur sans prise HDMI, voire d’un vidéoprojecteur qui ne serait pas compatible avec le retour audio ARC. Pour ceux-là , il existe un adaptateur optionnel optique S/PDIF permettant d’envoyer le son à la barre sous forme lumineuse. Dans ce cas, le format audio est limité au Dolby / PCM 5.1.

La connectique de la Sonos ARC Ultra (la prise d’alimentation est Ă l’opposĂ© de l’entrĂ©e HDMI) // Source : Tristan Jacquel

La Sonos ARC Ultra dispose de connexions sans fil WiFi et Bluetooth, dans les deux cas pour écouter de la musique depuis un smartphone. Un port réseau RJ-45 est également présent, qui pourrait être utile si la barre est utilisée sans couverture WiFi.

En l’absence de télécommande, il faut s’en remettre à celle du téléviseur associé pour ajuster le volume de l’ARC Ultra, et à l’application Sonos sur smartphone pour ajuster les réglages audio.

Sonos Arc Ultra Une architecture sonore repensée

Si le design de la Sonos ARC Ultra évolue timidement, le fabricant a totalement revu sa copie en ce qui concerne les transducteurs embarqués. La Sonos ARC comptait 7 woofers (transducteurs dédiés aux basses fréquences) et 3 tweeters pour la diffusion des hautes fréquences ; la Sonos ARC Ultra fait mieux et hérite de quatre tweeters supplémentaires et d’un mini caisson de basses intégré avec la technologie Sound Motion. Est-ce trop ? Certainement pas, car la multiplicité des transducteurs permet d’augmenter le volume sonore, mais aussi l’ampleur de la scène et sa précision. C’est donc idéal pour se plonger dans l’ambiance d’un film ou d’une série.

Vue éclatée de la Sonos ARC Ultra // Source : Sonos

Le mini caisson de basses intĂ©grĂ© Sound Motion a clairement fait l’objet de recherches poussĂ©es, car il n’en existe pas de comparable dans les barres de son concurrentes. Grâce Ă lui, Sonos annonce une augmentation du volume des basses frĂ©quences de 6 dB en comparaison du modèle Sonos ARC, soit rien de moins qu’un doublement du volume. Pour y parvenir, Sonos a dĂ©veloppĂ© un transducteur unique Ă double membrane animĂ©es par quatre aimants — au lieu d’un seul aimant traditionnellement. Le rĂ´le de l’aimant est de contrĂ´ler les excursions de la membrane. En utiliser quatre permet des mouvements plus prĂ©cis et par consĂ©quent des sons graves plus propres et nets. De plus, l’enceinte est close, sans Ă©vent ni radiateur passif pour gonfler artificiellement les basses frĂ©quences, ce qui devrait lui confĂ©rer un excellent rĂ©gime transitoire, soit une capacitĂ© Ă passer d’un son au suivant avec très peu de retard.

Source : Sonos

Des guides d’ondes pour des effets latéraux et verticaux

Pour diffuser le son en Dolby Atmos des films, séries ou jeux vidéo, la plupart des fabricants ont recours à des transducteurs verticaux, installés sur le dessus de leur barre de son. Ce n’est pas le cas de la Sonos ARC Ultra, dont tous les transducteurs sont installés dans la face avant, exception faite de deux tweeters sur les flancs. Nous le verrons plus loin, cela n’handicape pas l’enceinte, qui est parfaitement capable de positionner des sons sur les côtés de l’auditeur et au-dessus de lui.

Le bouton d’activation de l’assistant vocal de la Sonos ARC Ultra // Source : Tristan Jacquel

Pour y parvenir, Sonos utilise des guides d’ondes. Il s’agit de sorte de petits porte-voix qui projettent les sons loin devant la barre. Avec l’assistance d’un processeur de traitement, les effets surround sont dĂ©phasĂ©s — on change leur sens de propagation — pour donner l’illusion Ă l’oreille qu’ils se trouvent derrière soi ou au-dessus de soi. Sonos possède une belle expĂ©rience en la matière, notamment avec son enceinte Dolby Atmos Sonos Era 300, qui Ă©tait absolument bluffante avec les musiques au format Dolby. Au passage, notez qu’il est parfaitement possible d’associer deux enceintes Sonos Era 300 Ă l’Arc Ultra pour un son des plus immersifs, sans oublier le caisson Sonos Sub 4.

Sonos Arc Ultra Fonctionnalités

En ce qui concerne l’écoute musicale, la Sonos ARC Ultra offre les mêmes fonctionnalités que les autres enceintes de la marque. On peut ainsi écouter de la musique depuis un iPhone ou tout appareil Apple en AirPlay 2, ou bien s’en remettre à l’application Sonos pour jouer de la musique depuis son service de streaming favori. Comme le protocole Chromecast n’est pas pris en charge, l’application Sonos est la seule option avec un smartphone Android. Pour autant, on peut activer l’assistant vocal Sonos ou Alexa pour interpeler la barre et jouer de la musique sans utiliser son smartphone.

Rappelons qu’un interrupteur est présent au dos de l’enceinte pour désactiver son microphone. La lecture musicale s’effectue en stéréo avec les titres en stéréo, et en audio immersif exclusivement avec les pistes en Dolby Atmos depuis Apple Music ou Tidal ; il faut d’ailleurs utiliser l’app Sonos pour que l’Atmos soit pris en charge — cela ne fonctionne pas en AirPlay.

Une app fiabilisée

L’application Sonos a fait parler d’elle il y a quelques mois, Ă la faveur d’une mise Ă jour qui a tronquĂ© plusieurs fonctionnalitĂ©s et provoquĂ© la grogne des utilisateurs de l’écosystème Sonos. Au cours de ce test, rĂ©alisĂ© avec un iPhone, je n’ai rencontrĂ© strictement aucun problème fonctionnel. La barre rĂ©pond parfaitement aux commandes de l’app et l’accès Ă mes morceaux prĂ©fĂ©rĂ©s et playlists Apple Music s’est effectuĂ© très naturellement. Elle a Ă©galement fonctionnĂ© de concert avec d’autres enceintes Sonos. Bref, l’application ne m’a semblĂ© souffrir d’aucun dysfonctionnement, en l’Ă©tat.

Sonos Arc Ultra Installation et calibration

La Sonos ARC Ultra est une barre intelligente, qui propose d’adapter son fonctionnement aux spĂ©cificitĂ©s acoustiques de la pièce dans laquelle est elle installĂ©e. Dès sa mise sous tension et après son raccordement au rĂ©seau Wi-Fi de la maison, elle propose ainsi d’effectuer une calibration TruePlay. Bonne nouvelle, il est possible de rĂ©aliser cette opĂ©ration aussi bien depuis un smartphone Apple que n’importe quel mobile sous Android. Jusqu’ici, seuls les tĂ©lĂ©phones marquĂ©s d’une pomme y avaient droit.

On peut opter pour le mode automatique, qui diffuse et mesure une succession de sons, ou bien pour le mode manuel qui implique de mesurer le son aux quatre coins de la pièce avec le téléphone. Le but est d’identifier les réflexions indésirables du son sur les surfaces et le mobilier de la pièce, afin de les compenser et offrir un son plus naturel aux auditeurs. Le mode automatique donne d’excellents résultats : l’ampleur et la précision sont nettement améliorés une fois la calibration effectuée.

Des réglages simples mais suffisants

Comme avec toutes les autres enceintes Sonos, la signature sonore de la barre peut être ajustée aux goûts de l’utilisateur, en renforçant les basses et les hautes fréquences. C’est tout, pas de réglage par bande de fréquences, mais après calibration cela suffit amplement.

Pour celles et ceux qui aiment écouter à faible volume, le mode loudness mérite d’être activé. Il renforce considérablement le niveau des basses fréquences à faible volume et le réduit à mesure qu’on pousse le volume. On obtient ainsi un son équilibré même en écoutant au murmure.

Des dialogues clairs et des effets 3D optimisés

Autre fonction bien pratique, celle qui concerne l’amĂ©lioration des voix disponible dans l’application Sonos. Trois niveaux d’intensitĂ© sont proposĂ©s afin de rendre les dialogues plus intelligibles. Le procĂ©dĂ© fonctionne autant avec les pistes audio multicanales qu’avec celles en stĂ©rĂ©o ou en mono. Toutefois, le rĂ©glage est inopĂ©rant avec les musiques au format Dolby Atmos lues en streaming.

Le logo de la marque au centre de la barre Sonos ARC Ultra // Source : Tristan Jacquel

L’intensité des sons verticaux peut également être ajustée, avec une échelle de 20 incréments. Cependant, ce réglage ne fonctionne qu’avec les films, séries ou musiques en Dolby Atmos. Le réglage est inactif avec les contenus en stéréo.

Confort d’Ă©coute et immersion personnalisĂ©e

Sonos a pensé au confort d’écoute et intégré un mode nuit. En activant ce mode, la marge dynamique est compressée, les écarts de niveaux réduits et l’on profite de toute l’ambiance d’un film ou d’une série sans déranger son voisinage. Enfin, les possesseurs du casque Sonos ACE pourront basculer le son de la barre vers leur casque et profiter d’un son avec audio immersif.

Sonos Arc Ultra Une signature sonore équilibrée et raffinée

L’augmentation du nombre de transducteurs sur l’ARC Ultra constitue un réel progrès en comparaison de l’ancienne Sonos ARC. Non que ce soit le jour et la nuit, car l’on retrouve la douceur du son Sonos et sa balance consensuelle, mais la précision du son, particulièrement des effets verticaux fait un bon en avant. La puissance des basses fréquences est clairement supérieure, au point qu’on peut parfaitement envisager d’utiliser la Sonos ARC Ultra sans le caisson de basses Sonos Sub 4 — sauf à vouloir que le canapé tremble.

La Sonos ARC Ultra délivre un son superbement équilibré, très peu coloré, qui convient tout autant à l’écoute musicale qu’au Home Cinéma. Jamais cette enceinte ne montre la moindre agressivité, quel que soit le volume d’écoute. Elle est d’une douceur de tous les instants, tout en respectant scrupuleusement les écarts dynamiques de la musique ou du film joué, aussi bien pour les plus faibles que les plus grands. Ce respect scrupuleux de la dynamique est sans doute à mettre au crédit d’excellents transducteurs et d’amplificateurs de qualité. Il en découle un positionnement rigoureux des éléments sonores dans l’espace, avec un étagement des plans assez rigoureux. Si on aime être plongé dans l’ambiance d’une chanson ou d’un film, on est toujours bien servi avec l’ARC Ultra.

Chaque flanc de la Sonos ARC Ultra intègre un tweeter, très efficace pour crĂ©er un son enveloppant jusque derrière le point d’Ă©coute // Source : Tristan Jacquel

Pour la musique, j’ai écouté des dizaines de titres que j’utilise habituellement pour tester écouteurs et enceintes et pas une fois je n’ai trouvé à reprocher quoique ce soit à celle-ci. Le grave est propre et tendu, avec ce qu’il faut de profondeur, le médium doux et hyper détaillé, l’aigu d’une précision irréprochable. C’est tout le temps propre, convaincant, entraînant. Un titre comme Welcome To My World de Dépêche Mode, au mixage dense avec de forts écarts de volume, potentiellement agressif et brouillon sur un mauvais système, est joué avec contrôle.

Scène surround et verticale

Et sinon, la Sonos ARC Ultra sait-elle, en l’absence de transducteurs verticaux et sans enceinte arrière surround, plonger l’utilisateur dans une bulle sonore 3D ? Oui et c’est aussi surprenant qu’agréable. Comme toujours avec ce type d’enceinte, le son ne vient pas du plafond comme dans une salle de cinéma multiplex, mais l’élévation est évidente. Surtout, les écarts dynamiques sont frappants. Top Gun Maverick, Dune, Blade Runner 2049, les films Marvel en général sont des festivals sonores, avec des sons qui surprennent et fusent de toutes parts.

La Sonos ARC Ultra utilisée avec un vidéoprojecteur // Source : Tristan Jacquel

Ceci dit, l’ARC Ultra sait aussi créer des ambiances plus feutrées mais tout aussi convaincantes avec la plupart des longs métrages et des séries TV, qui disposent désormais quasiment toutes de pistes en Dolby Atmos. Bref, le son immersif 9.1.4 annoncé par Sonos est bien au rendez-vous.

Sonos Arc Ultra L’apport du caisson de basses Sonos Sub 4

Fut un temps où les barres de son, en raison de leur volume très inférieur à celui d’une enceinte hi-fi, ne pouvaient s’écouter valablement sans caisson de basses. La Sonos ARC Ultra constitue de ce point de vue un changement radical, puisque dans la plupart des salons, elle devrait produire un son parfaitement charpenté. Pour autant, certaines pièces de vie plus grande, notamment celles ouvertes sur une cuisine, pourront s’avérer trop volumineuse pour que la barre la remplisse d’assez de basses fréquences.

Le caisson de basses Sonos Sub 4 // Source : Tristan Jacquel

Dans ce cas et pour les utilisateurs désireux de profiter d’un grave à faire trembler leur canapé, Sonos propose d’associer à sa barre un ou plusieurs caissons de basses Sonos Sub. Dans le cadre de ce test, le fabricant m’a prêté le tout dernier Sonos Sub 4.

Un caisson de basses atypique

Comme le Sub 3 qui date de 4 ans maintenant et duquel il se différencie par un poids en légère baisse, le Sonos Sub 4 est un modèle à double transducteurs. Son design est atypique, puisque les deux haut-parleurs et les évents d’amplification bass-reflex sont installés dans une arche centrale. Tout dans la conception de ce caisson semble judicieux. Il est hyper-rigide pour limiter les vibrations parasites, son volume interne a des parois courbes pour optimiser la circulation de l’onde sonore et ses deux transducteurs ont une membrane métallique — plus résistante aux déformations. Le fait d’utiliser deux transducteurs de taille moyenne plutôt qu’un seul grand présente aussi des avantages ; leur membrane réagit plus vite et le son produit est plus net. Le Sub 4 peut être calibré au moment d’installer la barre ARC Ultra, ou bien a posteriori.

La vue éclatée du Sonos Sub 4 // Source : Sonos

Son apport est évident pour les films d’action, d’aventures ou encore de science fiction ; il donne beaucoup de profondeur aux vrombissements et aux explosions, ainsi qu’à tout un tas d’effets graves que les barres peinent à souligner. Très concrètement, il appuie fort sur la plage 40-50 Hz, là où la barre joue elle avec très peu de volume. Il est donc complémentaire à celle-ci.

Analyse de la courbe de réponse de la Sonos ARC Ultra

Passée au microphone de mesure, la barre de son Sonos ARC Ultra révèle une réponse en fréquence sophistiquée.

La courbe de réponse à volume modéré (bleue) et maximal (rose). La courbe en pointillés est celle du Sonos Sub 4 // Source : Tristan Jacquel

Premier constat, cette courbe est descendante, avec plus de volume dans le grave. C’est une approche intéressante car à faible volume le son est ainsi généreux et à fort volume — alors que l’oreille devient très sensible aux sons aigus — il reste défini et n’agresse pas. La courbe bleue est celle à volume modéré, soit ce que la plupart des utilisateurs entendront dans leur salon au moment de ne pas déranger leur voisinage. La courbe rose est celle obtenue à pleine puissance. Il y a peu de différences entre les deux, dans la mesure où la barre ne faiblit pas dans les basses fréquences. La courbe en pointillés est celle obtenue avec le caisson Sonos Sub 4, avec un apport clair vers 40 Hz. Bien que j’ai effectué les mesures sans activer le mode d’amélioration des dialogues, on peut observer un léger pic de volume vers 300-400 Hz, ce qui correspond précisément aux voix. Par défaut, cette barre est donc très bien réglée.

La barre de son Sonos ARC Ultra est disponible en coloris noir ou blanc, au prix de 999 euros. Le caisson de basses Sonos Sub 4 est lui facturĂ© 899 euros. Sonos propose Ă©galement un pack « immersion totale » avec un Sonos Sub 4 et deux Sonos Ear 300, pour renforcer la scène arrière et augmenter le volume sonore des effets verticaux. Rares sont les barres Ă rivaliser avec la Sonos ARC Ultra et l’on peut citer la Sennheiser Soundbar Ambeo Plus, qui offre des rĂ©glages plus avancĂ©s pour les effets verticaux Dolby Atmos.