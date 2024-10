Ce que cache vraiment la nouvelle Sonos Arc Ultra sous son capot rutilant

Quatorze haut-parleurs, un son 9.1.4, une révolution centenaire… Sonos ne fait pas dans la demi-mesure avec sa nouvelle gamme.

Sonos Arc Ultra // Source : Sonos

Après des fuites, Sonos arrive enfin avec sa nouvelle gamme audio.

Sonos a s&coilé sa nouvelle barre de son, l’Arc Ultra, et son caisson de basses, le Sub 4. Avec des prix respectifs de 999 € et 899 €, ces nouveaux produits ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Mais que cachent-ils sous leur capot rutilant ?

L’Arc Ultra : une armée de haut-parleurs à votre service

Commençons par le plat de résistance : l’Arc Ultra. Sonos n’y est pas allé de main morte avec pas moins de 14 haut-parleurs embarqués. C’est 3 de plus que son prédécesseur, l’Arc première du nom.

Sonos Arc Ultra // Source : Sonos

Dans le détail, on trouve 7 tweeters (pour les aigus), 6 haut-parleurs médiums et un caisson de basses intégré. Sonos affirme que cette nouvelle barre de son offre deux fois plus de basses que l’ancienne version.

Sonos Arc Ultra // Source : Sonos

Le marketing Sonos parle d’un son « 9.1.4 ». Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, ça signifie 9 canaux autour de vous, 1 caisson de basses et 4 canaux en hauteur. C’est impressionnant, mais n’oublions pas que tout ça sort d’une seule barre de son. Ne vous attendez donc pas à un son digne d’une vraie installation home cinéma avec des enceintes partout dans la pièce. Il faudra certainement ajouter des enceintes sur les côtés et/ou derrière.

Sonos Arc Ultra // Source : Sonos

La grande nouveauté, c’est ce que Sonos appelle la technologie « Sound Motion » pour le woofer. Selon la marque, c’est une révolution qui n’arrive que tous les 100 ans. Rien que ça ! Concrètement, cette technologie est censée offrir un son plus dynamique et immersif. Mais comme souvent avec Sonos, les détails techniques précis manquent à l’appel. On aimerait bien savoir ce qui se cache vraiment derrière ce nom marketing.

Sonos Arc Ultra // Source : Sonos

Un algorithme aux petits oignons

Côté technique, l’Arc Ultra embarque 15 amplificateurs de classe D, un pour chaque haut-parleur. C’est du sérieux. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est l’algorithme qui gère tout ce petit monde. Sonos aurait mis le paquet sur le traitement du signal pour optimiser le rendu sonore en fonction de votre pièce.

La fonction Trueplay, déjà présente sur les anciens modèles, fait son grand retour. L’idée ? Utiliser les micros de votre smartphone (iOS ou Android cette fois-ci, merci Sonos) pour analyser l’acoustique de votre salon et ajuster les réglages en conséquence.

Sub 4 : une quatrième génération

Si l’Arc Ultra ne vous suffit pas côté basses, Sonos a pensé à vous avec le Sub 4. Ce caisson de basses revu et corrigé promet de faire trembler vos murs (et peut-être vos relations avec vos voisins). Le Sub 4 embarque deux woofers à force équilibrée, une technique qui vise à réduire les vibrations parasites du boîtier.

Sonos affirme avoir boosté la puissance de calcul et la mémoire de l’engin, sans donner plus de détails. On note aussi la présence de nouvelles antennes Wi-Fi pour une meilleure connexion. C’est toujours ça de pris, surtout quand on sait que les problèmes de connexion sont un des points faibles récurrents chez Sonos.