La Sonos Arc Ultra et le caisson de basses Sub 4 déjà en précommande chez la Fnac avant le lancement officiel

Alors que Sonos recherche toujours à proposer une application digne de ce nom, la nouvelle barre de son Arc Ultra et le nouveau caisson de basses Sub 4 sont déjà proposés en précommande sur le site de la Fnac et référencé sur Amazon…

Comme les autres produits audio et vidéo, nous nous attendions à une annonce officielle de la part de la marque pour la présentation de ses nouveaux produits. Mais finalement, c’est le site de la Fnac qui affiche la nouvelle barre de son Sonos Arc Ultra ainsi que le caisson de basses Sonos Sub 4 avant leur lancement.

Après des fuites cet été et des rumeurs plus concrètes fin septembre, le caisson Sonos Sub 4 est affiché en précommande à 899,99 euros sur le site de La Fnac tandis que la barre de son Sonos Arc Ultra est marquée indisponible, à l’heure de l’écriture de ces lignes, mais son prix sera de 999 euros.

Les informations techniques ne sont pas disponibles.

Un son qui promet d’être puissant et immersif

Rappelons que la barre de son Sonos Arc Ultra fait suite à la barre Arc sortie en 2020 avec un design légèrement retravaillé et intègre surtout la technologie « Sound Motion » qui permettrait de profiter d’un son réellement immersif et particulièrement puissant. Elle est issue du rachat de la société Mayht par Sonos en 2022.

Notez également que la barre est compatible Bluetooth, ce qui n’était pas le cas de la précédente, uniquement Wi-Fi et dotée d’une prise HDMI eARC. Elle a des dimensions de 1173 x 110 mm pour 79 mm de hauteur, ce qui permet de l’installer devant la plupart des TV.

Le caisson de basses Sonos Sub 4 est une évolution du Sub 3 avec un design qui est dans la même veine offrant des lignes particulièrement épurées et un format carré avec un large trou au centre. Ses finitions sont mates. Ses dimensions sont de 389 x 400 x 158 mm pour un poids de 12 kg.

Les deux appareils sont proposés en noir ou en blanc.