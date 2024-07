Sonos prépare une nouvelle barre de son compatible Bluetooth cette fois

Le fabricant audio américain Sonos s'apprêterait à lancer une nouvelle barre de son premium dont le nom de code est « Lasso ». Ce modèle succédera à la Sonos Arc avec des améliorations techniques significatives dont la prise en charge du Bluetooth. Elle serait très certainement proposée à un prix plus élevé que le modèle actuellement disponible. Son arrivée sur le marché serait prévue d'ici la fin de l'année.

Après le lancement récent de son casque haut de gamme, le Sonos Ace qui semble rencontrer quelques petits soucis. Le spécialiste des systèmes audio connectés et multiroom s’apprêterait à frapper un grand coup sur le marché des barres de son haut de gamme. Selon des informations obtenues par The Verge, l’entreprise américaine développe actuellement un nouveau modèle, destiné à succéder à la Sonos Arc lancée il y a plus de quatre ans.

D’après les premières images qui ont fuité, la nouvelle barre de son dont le nom de code est Lasso reprend les grandes lignes du design de sa devancière, la Sonos Arc. On retrouverait ainsi une forme allongée et élancée, avec une grille acoustique recouvrant l’intégralité de la façade. Sonos semble avoir fait le choix de la continuité esthétique, un parti pris qui devrait plaire aux adeptes de la marque.

Si l’extérieur évolue peu, c’est sous le capot que les changements sont les plus importants. La marque aurait en effet revu en profondeur l’architecture interne de sa barre de son, avec de nouveaux composants et haut-parleurs. Ces améliorations techniques se traduiront par un tarif nettement plus élevé que celui de l’Arc, puisque le nouveau modèle devrait être commercialisé à plus de 1200 dollars.

L’intégration d’une technologie audio innovante

L’une des principales nouveautés de la Lasso réside dans l’intégration de la technologie développée par Mayht, une startup néerlandaise rachetée par Sonos en 2022 pour 100 millions de dollars. Il s’agira du premier produit Sonos à bénéficier des transducteurs audio innovants conçus par Mayht. Selon la marque, cette technologie permet d’améliorer sensiblement les performances audio et donc, en l’occurrence de la future barre de son, notamment au niveau des basses et de l’immersion sonore. La Lasso devrait ainsi offrir une restitution plus ample et plus précise que l’Arc, malgré des dimensions similaires.

Le Bluetooth fait son apparition

Autre évolution et pas des moindres, la Lasso devrait être la première barre de son Sonos à prendre en charge la lecture audio via Bluetooth. Une fonctionnalité très attendue par de nombreux utilisateurs, qui permettra d’étendre la compatibilité de l’appareil à un plus grand nombre de sources. D’après les informations obtenues par The Verge, la Lasso disposerait même d’un bouton Bluetooth dédié pour faciliter l’appairage avec les appareils mobiles comme c’est le cas de la quasi-totalité des barres de son actuellement disponibles (sauf chez Sonos). Pour assurer une totale confidentialité, un interrupteur physique pour désactiver les microphones intégrés serait également présent.

Une intégration poussée dans l’écosystème Sonos

Fidèle à sa philosophie, Sonos devrait concevoir la Lasso pour s’intégrer parfaitement à son écosystème de produits connectés. La barre de son serait ainsi compatible avec les écouteurs Sonos Ace pour l’écoute plus intime, une fonctionnalité qui devrait par la suite être étendue aux autres modèles de la gamme et permettre de profiter du son spatial. Cette intégration poussée permettra de profiter pleinement de leur installation audio multiroom, en associant la Lasso à d’autres enceintes Sonos réparties dans la maison. Une approche qui a fait le succès de la marque depuis ses débuts.

Un lancement prévu pour la fin d’année sur un marché en pleine croissance

Si Sonos n’a pas encore communiqué officiellement sur la Lasso, les sources de The Verge évoquent un lancement probable d’ici la fin de l’année 2024. La barre de son serait actuellement en phase de test bêta auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Ce délai permettra à Sonos de peaufiner les derniers réglages et d’optimiser les performances de son nouveau fleuron. La marque pourra également finaliser le développement de son application mobile, qui a fait l’objet de nombreuses critiques suite à sa refonte récente.

Avec un prix de vente qui devrait dépasser les 1200 dollars, la Lasso se positionnera clairement sur le segment ultra premium du marché des barres de son. Un tarif élevé que Sonos justifie par les nombreuses améliorations techniques apportées par rapport à l’Arc. La marque américaine entend ainsi conforter sa place parmi les références du secteur, face à une concurrence de plus en plus féroce. Des acteurs comme Samsung, LG ou Sony proposent en effet des modèles haut de gamme aux performances impressionnantes.

Le lancement de la Lasso intervient dans un contexte favorable pour le marché des barres de son. Portée par l’essor des services de streaming vidéo et la démocratisation des téléviseurs 4K, la demande pour des solutions audio de qualité ne cesse de progresser.

Reste à voir si les performances seront à la hauteur des attentes suscitées par ce nouveau modèle et si elle offrira mieux que l’une des références actuelles, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus.