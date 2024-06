Le premier casque sans fil Sonos Ace : un problème de bruit parasite détecté et bientôt neutralisé

Vous avez acheté le nouveau casque Sonos Ace et vous entendez un bruit de scintillement ? Vous n'êtes pas les seuls !

Le premier casque Sonos Ace est enfin disponible, mais certains utilisateurs ont déjà rencontré un problème technique : un bruit de scintillement est audible sur la partie droite de l’écouteur, de temps en temps. Ce bruit se produit principalement en mode transparence, mais certains utilisateurs ont également signalé qu’il se produisait en mode ANC (réduction active du bruit).

Ce problème de bruit parasite est souvent si faible qu’il ne peut être entendu que lors d’interruptions d’appels téléphoniques, de podcasts, de livres audio ou de films. Cependant, lors des appels téléphoniques, le bruit scintillant se produit non seulement en mode transparence, mais aussi en mode ANC.

Les reflets et les battements peuvent être entendus particulièrement fort lorsque nous écoutons de la musique et réglons le volume à zéro. Cela permet de percevoir facilement l’effet et de vérifier si votre propre modèle Ace est concerné par cette erreur.

Sonos confirme et corrige

Nous avons contacté Sonos à ce sujet et l’entreprise a confirmé qu’elle était au courant du problème.

Sonos a déclaré qu’elle allait déployer un correctif dans la journée pour résoudre ce problème de bruit parasite. « Notre équipe va publier une mise à jour logicielle aujourd’hui pour résoudre un problème qui causait un bruit de bourdonnement dans l’écouteur droit d’un très petit nombre d’écouteurs Sonos Ace. Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience d’écoute possible et nous nous engageons à résoudre les problèmes qui affectent nos clients le plus rapidement possible. En plus de cette mise à jour pour Sonos Ace, nous avons également publié des mises à jour et des correctifs pour l’application Sonos via une mise à jour logicielle hier. ».

Notez que nous n’avons pas pu reproduire ce problème sur notre propre modèle de test Ace.

Cependant, si vous avez acheté le casque Sonos Ace et que vous rencontrez ce problème de bruit parasite, nous vous recommandons de contacter le service clientèle de Sonos pour obtenir de l’aide. En attendant, vous pouvez vérifier si votre modèle est concerné en écoutant de la musique et en réglant le volume à zéro.