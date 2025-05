Sonos Era 100 : la remplaçante efficace de l’enceinte Sonos One est à -30 % chez la Fnac et Darty

Plus performante que la Sonos One, sa prédécesseure, la Sonos Era 100 a bénéficié de nettes améliorations et est devenue une véritable valeur sûre. Actuellement, on la trouve à 199,99 euros au lieu de 279 euros.

La Sonos Era 100 a fait irruption sur le marchĂ© il y a deux ans. Avec elle, le fabricant amĂ©ricain a rĂ©ussi son pari : proposer une enceinte connectĂ©e plus puissante et spatiale que la Sonos One, l’ancien fleuron très apprĂ©ciĂ© de la marque. La Sonos Era 100 a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors de notre test, et en ce moment, elle est affichĂ©e Ă moins de 200 euros.

Les atouts de la Sonos Era 100

Une excellente puissance sonore

Une spatialisation élargie grâce à ses deux tweeters

Compatible Bluetooth et Wi-Fi 6

LancĂ©e Ă 279 euros, la Sonos Era 100 est aujourd’hui proposĂ©e Ă 199,99 euros chez la Fnac et Darty.

Une multitude de compatibilités

La Sonos Era 100 ressemble… Ă une Sonos One. La marque n’a pas misĂ© sur un design radicalement diffĂ©rent et a optĂ© pour un corps cylindrique similaire recouvert d’une grille en aluminium. Mais son sommet accueille tout de mĂŞme une zone tactile plus Ă©voluĂ©e, avec un rĂ©glage du volume dĂ©sormais possible par glissement au creux d’un sillon latĂ©ral. Notez par ailleurs que cette enceinte connectĂ©e n’est pas nomade, puisqu’elle n’est pas Ă©quipĂ©e d’une batterie. Elle doit donc ĂŞtre branchĂ©e sur secteur. Au moins, pas de galère d’autonomie ici.

L’un des changements majeurs par rapport Ă l’aĂ®nĂ©e, on le trouve cĂ´tĂ© connectivitĂ©. La Sonos Era 100 est en effet Ă©quipĂ©e de contrĂ´leurs Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 et a en plus gagnĂ© une entrĂ©e ligne analogique stĂ©rĂ©o, alors que la Sonos One faisait l’impasse sur le Bluetooth. La Sonos Era 100 est par ailleurs compatible avec le protocole AirPlay 2 et peut fonctionner avec les assistants vocaux Alexa et Sonos Voice Control. En revanche, les utilisateurs d’Android sont pĂ©nalisĂ©s puisque le protocole Google Cast n’est plus supportĂ©, tout comme Google Assistant. On se console en sachant que l’Era 100 peut lire directement les titres des applications Spotify, Deezer et Tidal.

La Sonos Era 100, une Sonos One plus vitaminée

Tout comme la Sonos One, l’Era 100 est une enceinte Ă deux voies, qui s’appuie sur un haut-parleur de grave-mĂ©dium orientĂ© vers la zone d’écoute. Mais celui-ci est plus grand de 25 %, ce qui devrait permettre d’obtenir un volume sonore supĂ©rieur. Autre nouveautĂ©, l’enceinte renferme deux tweeters plus petits que celui de la Sonos One. De quoi offrir un son stĂ©rĂ©o, mais seulement sur la plage de frĂ©quences jouĂ©es par le tweeter, soit de 1 kHz Ă 20 kHz. La Sonos Era 100 fait en tout cas bien mieux que la Sonos One. La spatialisation est nettement plus Ă©largie, pour notre plus grand plaisir.

La signature sonore de la Sonos Era 100 est toujours bien balancĂ©e ; le grave est gĂ©nĂ©reux, le registre mĂ©dium est restituĂ© avec beaucoup de densitĂ© et les aigus sont fins. Mention spĂ©ciale pour les voix, impeccablement incarnĂ©es. Enfin, tout comme la Sonos 1, la Sonos Era 100 peut ĂŞtre incluse dans une installation multiroom et mĂŞme fonctionner comme une enceinte surround avec les barres de son de la marque. Via l’application Sonos, il est aussi possible d’appairer deux Sonos Era 100 pour une Ă©coute en stĂ©rĂ©o.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Sonos Era 100.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures enceintes connectĂ©es du moment.

