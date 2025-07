Samsung Galaxy SmartTag 2 : voici un porte-clés rassurant à moitié prix lors des soldes d’été

Si vous souhaitez toujours savoir où se trouvent vos clés, votre portefeuille ou tout autre objet important que vous avez tendance à égarer, opter pour un porte-clés connecté comme le Samsung Galaxy SmartTag 2 peut être une très bonne idée. Pendant les soldes, ce dernier est d’ailleurs proposé à 18,48 euros au lieu de 35,91 euros sur Amazon.

Smart Tags, balises Bluetooth, trackers… Ils ont plusieurs noms, mais les porte-clés connectés ont un seul but : vous faire retrouver facilement des objets importants que vous perdez souvent (et calmer vos angoisses, donc). Sur le marché, les références s’accumulent, et le Samsung Galaxy SmartTag 2 fait partie des plus intéressantes. Pratique et même étanche, cette balise Bluetooth est, pendant les soldes d’été, vendue à moitié prix.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy SmartTag 2

Il est doté d’un anneau large

Il est certifié IP67

Il fonctionne avec l’application SmartThings

Affiché à 35,91 euros sur le site officiel, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est aujourd’hui affiché à 18,48 euros sur Amazon.

Un design plus pratique qu’avant

Si sa balise précédente se présentait sous la forme d’un galet carré percé d’un petit trou, Samsung a opté, pour son Galaxy SmartTag 2, pour un format porte-clé avec un anneau bien large, plus pratique pour l’accrocher à un trousseau de clés. La marque promet en plus que cet anneau en métal est capable de résister correctement aux chocs.

Cerise sur le gâteau, ce tracker est certifié IP67 : il est donc protégé contre la poussière, mais il peut aussi être immergé jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite. Par ailleurs, vous trouverez sur la tranche du porte-clé un bouton permettant de faire sonner votre smartphone. Côté endurance, le SmartTag 2 peut en théorie fonctionner durant 500 jours.

Des objets localisés en quelques secondes

Avant d’acheter ce SmartTag 2, sachez que seuls les détenteurs d’un smartphone Samsung Galaxy ou d’une tablette de la marque pourront l’utiliser. Les autres smartphones Android et les iPhone ne sont donc pas compatibles. Si vous possédez un appareil du fabricant, vous pourrez installer sans souci l’application SmartThings, qui regroupe tous les objets connectés conçus par Samsung. C’est donc grâce à elle que vous pourrez retrouver votre objet égaré, d’abord via une connexion Bluetooth avec une portée de 120 mètres.

Sur cette app, vous pourrez ainsi vous servir d’une jauge qui se remplit à mesure que vous vous approchez de l’objet désiré. Toutefois, on aurait aimé qu’une flèche s’affiche pour mieux guider l’utilisateur dans sa recherche. Autrement, vous pourrez aussi avoir accès à une fonction de réalité augmentée qui utilise l’appareil photo et vous dirige vers votre appareil perdu. Une option bien plus pratique que l’autre puisque des chevrons apparaissent sur l’écran et guident vos pas.

Vous pourrez également retrouver votre SmartTag 2 par le biais du Galaxy Find Network, un réseau exploitant les positions des smartphones Samsung à travers le monde. Concrètement, vous pourrez voir la position de votre objet si une personne équipée d’un smartphone Galaxy passe à côté. Et sachez que si quelqu’un d’autre trouve la balise, il pourra utiliser le NFC pour scanner le porte-clés et afficher une fiche de contact sur son smartphone, quel que soit le système d’exploitation utilisé (Android ou iOS).

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy SmartTag 2.

À lire aussi :

Apple AirTag, Galaxy SmartTag, Tile… quel porte-clés connecté choisir ?

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.