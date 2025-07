Le récent casque gamer Logitech G522 Lightspeed avec triple connectivité devient une excellente affaire en cette fin de soldes

Avec sa mémoire interne, son éclairage RGB ou encore sa triple connectivité bien pratique, le Logitech G522 Lightspeed est un nouveau casque gamer qui ne manque pas d’atouts. Un accessoire qui peut donner une autre dimension à votre setup, et que l’on trouve surtout à 119,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Boulanger.

Le casque gaming haut de gamme Logitech G522 Lightspeed vient de rejoindre le catalogue de la marque. Un modèle multiplateforme qui promet un bon confort en jeu et offre plusieurs modes de connexion qui devraient satisfaire l’ensemble des gamers. Son point faible ? Son prix, forcément, qui approchait les 170 euros à sa sortie. Pendant les soldes d’été, on peut heureusement le trouver à moins de 120 euros.

Les points forts du Logitech G522 Lightspeed

Un casque confortable

Une triple connectivité

Une mémoire interne

Lancé à 169,99 euros, puis réduit à 139,99 euros, le casque Logitech G522 Lightspeed peut aujourd’hui vous revenir à 119 euros chez Boulanger grâce à un bonus reprise de 20 euros.

Un casque confortable et facile à utiliser

Ce Logitech G522 Lightspeed est un casque gamer doté d’un arceau en plastique souple sous lequel est installé un bandeau en tissu élastique facilement réglable pour plus de confort sur le haut du crâne. Les oreillettes sont de leur côté équipées de coussinets bien rembourrés qui enveloppent correctement les oreilles, format circum-aural oblige. Globalement, le casque est hyper confortable, même pour les têtes plus volumineuses, et son poids de 290 g est tout à fait supportable, y compris durant les longues parties de jeu.

Les contrôles sont par ailleurs bien accessibles et pratiques au quotidien. Le casque se différencie aussi par son éclairage RGB multizone, entièrement personnalisable sur le fameux logiciel G-Hub qu’on ne présente plus. Attention, cette fonctionnalité a un impact sur l’autonomie du casque. Le G522 embarque également un microphone amovible, que l’on ne peut en revanche pas replier le long de l’arceau. Heureusement, il offre une excellente captation.

Un son moyen, mais des fonctionnalités pratiques

L’un des points forts de ce Logitech G522 Lightspeed est sa triple connectivité. On peut ainsi opter pour le protocole sans-fil Lightspeed (2,4 GHz), parfaitement fiable, ou bien pour le Bluetooth, pratique en déplacement. Il est aussi possible de l’utiliser en filaire grâce à son port USB-C, utile aussi pour la recharge d’ailleurs. Notez cependant que la connexion Bluetooth 5.3 ne peut pas être utilisée en même temps que la liaison Lightspeed. Le casque est aussi compatible avec Windows, MacOS, la PS5 et tous les appareils compatibles Bluetooth.

Côté audio, le casque reste malheureusement assez neutre. Les voix manquent un peu de chaleur, et les basses demeurent un poil trop discrètes. On aurait aimé plus de profondeur et d’intensité pour une meilleure expérience en jeu, mais l’égaliseur sur l’app permettra de corriger tout ça. Gardez aussi en tête que le casque propose une bonne stéréophonie, laquelle permet de bien localiser l’origine de chaque son dans le jeu, ce qui est primordial. En plus, il détient aussi une licence DTS Headphone:X, gage d’un son surround virtuel agréable.

Autrement, Logitech permet de stocker des profils directement dans la mémoire interne du casque, une fonctionnalité déjà proposée sur ses souris gaming. Un ajout très pratique lorsqu’on ne souhaite pas utiliser G-Hub. Enfin, côté autonomie, nous avons pu atteindre les 40 heures d’utilisation lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Logitech G522 Lightspeed.

